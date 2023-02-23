Фінляндія офіційно передає Україні танки: які саме та скільки

Фінляндія стала однієї з країн, яка підтримує Україну від самого початку повномасштабного вторгнення

Фінляндія нарешті ухвалила передачу 13-го пакету військової допомоги для України. До нього увійдуть три бронетранспортери Leopard 2. Також країна-союзниця обіцяє провести навчання на цих танках для українських військових і в подальшому обслуговувати бронемашини.

Як у четвер, 23 лютого, повідомило видання yle, загальна вартість нового пакету допомоги Києву у його протистоянні російській агресії становить понад 160 мільйонів євро.

За словами, міністра оборони Мікко Савола, танки, які вже найближчим часом поїдуть в Україну, призначені також і для знешкодження мін. Тобто до передньої частини машини приєднаний так званий мінний "плуг", який ліквідовує боєприпаси на місцевості.

"Відмінне та корисне обладнання", — сказав він, додавши, що, крім цього типу озброєння Києву потрібно також багато іншої підтримки.

Варто також додати, що інформація щодо умов доставки військової допомоги Україні та її строки поки не розголошуються з умов безпеки.

Водночас у Міноборони країни зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, загальна вартість допомоги, що була відправлена Києву, сягнула вже понад 750 мільйонів євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, поки союзники ухвалюють рішення щодо передачі Україні потужних танків Leopard 2, які так потрібні нашим воїнам на фронті, у головного союзника України — Польщі, виникли певні проблеми із їх передачею.