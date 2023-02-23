На фронт – без навчання: у Раді хочуть заборонити відправку недосвідчених на передову

В Україні на законодавчому рівні може з’явитися заборона відправки непідготовлених громадян на фронт

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні триває з початком повномасштабного російського вторгнення. З того часу багато наших громадян вирушили захищати країну на фронт. При цьому у нашій країні на законному рівні не заборонено відправку людей на передову без військового досвіду. Але цю ситуацію тепер хочуть змінити.

Про це свідчить проєкт закону №9050 від 22 лютого.

У документі, ініціатором, якого виступив депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу, пропонується доповнити двома абзацами частину першу у статті 39 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" та не допускати до виконання завдань на фронті людей без бойового досвіду.

"Мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені до зони бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або скоріше — за добровільною письмовою згодою мобілізованого)", — йдеться у документі.

При цьому якщо мобілізовані не проходили військову службу і не були на зборах за останні 5 років до мобілізації, їх повинні відправляти в зону бойових дій після 1 місяця підготовки.

"Мобілізовані, які протягом останніх п’яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені до зони бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менш як одного місяця підготовки з відповідної військово-облікової спеціальності (або скоріше — за добровільною письмовою згодою мобілізованого)», — пропонують депутати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть мобілізувати і обмежено придатних.

Також ми повідомляли про те, що мобілізація в Україні стала ще активнішою.