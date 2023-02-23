На Заході все більше людей розуміють, що повернення Криму можливе — Politico

Дедалі менше людей вірять у "червоні лінії" путіна та у мир в Україні без Криму

Хоча в США, як і раніше, з побоюванням ставляться до повернення Україною її півострова Крим, окупованого росією ще в 2014 році, загалом на Заході ця ідея стає все більш популярною. Дехто навіть вважає, що без деокупації Криму не може існувати міцного миру.

Про це повідомляє американське видання Politico.

У матеріалі зазначається, що ще рік тому багато хто не вірив у те, що Україні вдасться вижити, не кажучи вже про повернення Криму.

"Хоча претензії росії на цю провінцію, можливо, в очах Заходу не були законними, союзники України, схоже, погодилися з ідеєю, що Крим нібито посідає особливе місце у російській міфології, і вони не були впевнені, що з цим варто боротися", — пишуть журналісти

Однак, через рік повномасштабної війни, здається, ці погляди поступово змінюються.

"В останні кілька місяців, коли українські війська продовжують відвойовувати регіони у російських військ, західні голоси почали знову звертатися до теми, від якої вони довгий час відмахувалися — Криму", — йдеться у матеріалі.

Замість того, щоб розглядати півострів як придаток росії, дедалі більше експертів і політиків почали стверджувати, що відновлення українського контролю над Кримом може бути ключовим компонентом будь-якого міцного миру — і що частіше лише український суверенітет над регіоном може гарантувати стабільність не лише в Україні, а й у Європі загалом.

При цьому, наголошують журналісти, така думка ще не є консенсусом, але в розмовах та коментарях погляди явно почали змінюватися, особливо серед експертної спільноти, яка все більше розглядає українські зусилля щодо повернення Криму як здійсненні та необхідні.

"Завдяки повномасштабному путінському вторгнення міф про те, що росія має якесь право на Крим, фактично впав на Заході . І від Вашингтона до Лондона і Брюсселя почала просочуватися реальність того, що з погляду військового успіху російський сюзеренітет над Кримом має припинитися, перш за все чим можна буде знайти якийсь міцний і стабільний мир, — йдеться у статті.

Крім того, пояснити цей зсув, що продовжується, в західному сприйнятті Криму може пояснити і розуміння важливості півострова в цій війні. Так, наприклад, окупація Криму дозволяє російським військовим загрожувати українським позиціям з півдня та дає російському Чорноморському флоту передову базу для завдання дальніх ударів.

"Але в інших місцях і в набагато ширшому сенсі західні спостерігачі приходять до того, про що вже давно говорять українці: що претензії росії на півострів просякнуті короткозорими міфами, які вводять в оману, жоден з яких не витримує критики", — йдеться у статті..

Ще одним уявленням, яке йде, йдеться у матеріалі, є "червоні лінії", які росія проводить у питанні щодо Криму. Вони "розмиваються" українськими військами, які регулярно завдають ЗСУ окупантам на нових анексованих росією територіях, які вона тепер також вважає своїми, але нічого надприродного після цих ударів не відбувається.

"З останніми заявами путіна про анексію регіону, який, за його словами, був "духовною єдністю" росіян, тепер нічим не відрізнявся від таких місць, як Луганськ або Запоріжжя, які українські війська продовжують звільняти. Ці анексії ще більше підривають найактуальніші і дієві погрози росії. Враховуючи, як Україна продовжує завдавати ударів по територіях, на які росія претендує в інших місцях, і як вибухи продовжують стрясати сам Крим без будь-якої ядерної війни, передбачувані червоні лінії Москви стають все більш розмитими, аж до повного зникнення", — пише Politico.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з Кримом після повернення в Україну.

Також ми повідомляли про те, що Україна зможе звільнити Крим до кінця літа, але генерал Ходжес назвав умову.