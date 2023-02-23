Колони росіян біля кордону? У ЗСУ розповіли, що відбувається на півночі України

ЗСУ у повній готовності

При тому, що колони російської армії здійснюють якісь рухи на північному кордоні України жодних змін у їх чисельності та місці дислокації не відбувалося. А все це може свідчити про можливі майбутні провокації.

Щоб прояснити ситуацію, командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв записав відеозвернення.

"На Волинському, Рівненському, Житомирському , Київському, Чернігівському та Сумському напрямках змін у чисельності та місцезнаходженні ворожих сил станом на сьогодні не відбулося. Система ППО у бойовій готовності. Наші воїни несуть бойову службу на всіх позиціях, що їм визначені", — поінформував Наєв. .

Нагадаємо, що 23 лютого на сторінці оперативного командування "Північ" у Telegram з’явилося повідомлення про те, що "Окупанти готують можливі провокації до роковин повномасштабного наступу, швидше за все, метою є звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксовано рух колон військової техніки у районі кордону з Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, одягненою у піксель, схожий на форму Збройних Сил України".

При цьому там зазначили, що українські війська готові до будь-якого розвитку ситуації і не мають наміру здійснювати будь-які провокації.

Пізніше там оновили повідомлення, в якому уточнили, що "Це попередження про можливі провокації ворога, а не про якісь дії, що відбулися".

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий аналітик описав можливий план кремля на 24 лютого.

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