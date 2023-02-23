Ілюзії путіна, конкретика Байдена, українські плани та російська імпотенція: полковник проаналізував військову ситуацію

У середньостроковій перспективі бойові дії на сході України продовжуватимуться, вважає військовий експерт

На 365-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну окупаційні війська продовжують масовані атаки в Донецькій та Луганській областях. Крім того, агресор стягнув до українських кордонів близько 300 тисяч чоловік.

Враховуючи, що у п’ятницю, 24 лютого, буде рівно рік з початку неоголошеної війни, є чимало тривожних очікувань із цього приводу.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів "Телеграфу", про що говорить ситуація напередодні річниці російського вторгнення — і чого чекати на фронтах у найближчому майбутньому.

"Путінська риторика – і під час його звернення до Федеральних зборів 21 лютого, і під час короткого виступу на шабаші у Лужниках 22 лютого, показала, що він не відмовляється від планів щодо подальшої окупації України. Принаймні Донецької та Луганської областей. І буде прикладати для цього всі наявні ресурси та зусилля, не зважаючи на жертви", – прогнозує Владислав Селезньов.

За його словами, очевидно, що путін все ще перебуває у світі своїх ілюзій, вірячи, ніби російська армія в її нинішньому стані здатна вирішити завдання такого рівня.

"У свою чергу, — продовжує експерт, — начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов чітко пояснює — путін може мріяти про що завгодно, але навіть Донбас росіяни взяти не зможуть. Не кажучи вже про більш глобальні плани".

На думку полковника Селезньова, у середньостроковій перспективі бойові дії на сході нашої країни продовжуватимуться.

"Той самий неодноразово розпіарений "масштабний наступ" путінської армії вже йде. Причому абсолютно безуспішно. Пов’язана ця безуспішність з тим, що солдати окупаційних військ не мають достатньо ресурсів, щоб проводити ефективні наступальні дії. Є проблеми і з керівництвом, наприклад, з генералом Мурадовим, який організовував дії агресора в районі Вугледару, де було у результаті у величезній кількості знищено техніку і живу силу росіян.

Ще один важливий чинник, який серйозно впливає на нинішню ситуацію на полі бою, це підтримка наших західних партнерів. І тут, – наголошує експерт, – доречно згадати і київські, і варшавські заяви американського президента Джо Байдена про те, що США будуть з Україною до перемоги над путінською росією. Про те, що військово-технічна підтримка продовжуватиметься”.

Заяви путінської пропаганди, що колективний Захід втомився від війни, не мають нічого спільного з реаліями, які ми бачимо на дипломатичному фронті, наголошує Владислав Селезньов. За його словами, немає сумнівів, що понад 50 країн, що становлять формат "Рамштайн" (і лютнева зустріч це знову довела), і надалі надаватимуть Україні всю необхідну допомогу.

"До речі, цікаве спостереження, — зазначає експерт. — Антигітлерівська коаліція на початок 1945 року налічувала 54 країни. А антипутінська коаліція (формат "Рамштайн") зараз налічує стільки ж".

Щодо прогнозів до річниці агресії, то 24 лютого, на думку полковника, путінські підручні спробують якимось чином підсолодити пігулку низки невдач. Включно з величезними втратами окупантів в останні два тижні.

"Швидше за все, ми побачимо чергову хвилю ракетного терору з комбінацією різних типів ракет + дрони-камікадзе. Хоча ракет у агресора залишилося не так багато, це не зупинить росію від наміру влаштувати безглуздий і нещадний "символічний обстріл". І абсолютно вірно Міносвіти України наполегливо рекомендувало 23 та 24 лютого навчальним закладам проводити заняття дистанційно. Знаючи підлість путінської армії, не можна виключати цілеспрямованих ударів по школах, вузах, дитсадках", – пояснює Владислав Селезньов.

Крім того, наголошує він, існує висока ймовірність, що цього разу агресор цілитиме не стільки по об’єктах енергетичної інфраструктури (ми показали здатність швидкого відновлення, адаптації до такого виду терору), скільки по залізничних центрах, вузлах, мостах (Львівщина, Житомирщина, Харківщина). Щоб уповільнити постачання західної військово-технічної допомоги у бік бойових порядків українських сил оборони, до району зіткнень.

"Зрозуміло, що як тільки ЗСУ отримають відповідні ресурси, вони перейдуть у контрнаступ. Де, коли і якими силами – ніхто не скаже, це держтаємниця, – зазначає експерт. – Але те, що це обов’язково станеться, причому вже навесні, – очевидно. Знову ж таки, генерал Буданов у свіжому інтерв’ю "Форбс" чітко каже, що корінний перелом у цій війні трапиться в період із середини до кінця весни-2023.

Звісно, росіяни хотіли б цьому перешкодити. Але... Стан, коли дуже хочеться, але не може, називається імпотенція. Власне, путінська армія дедалі частіше демонструє свою імпотентність – не здатність реалізовувати ті чи інші завдання".