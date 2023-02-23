США можуть передати Україні винищувачі 4-го та 5-го поколінь: подробиці

Америка продовжує переговори про передачу Україні сучасної бойової авіації

У США продовжують обговорювати питання передачі Україні бойових літаків. Йдеться про винищувачів четвертого та п’ятого поколінь, у тому числі і F-16.

Про це розповіла заступник глави Держдепу Вікторія Нуланд в інтерв’ю The Washington Post. Вона наголосила, що США хочуть бути впевненими у тому, що Україна зможе захистити себе від російської агресії та не допустити повторної війни.

"Нам потрібно думати про сильну інтегровану протиповітряну оборону для України, яка включатиме деякі речі, які вже були надані, але, можливо, і ті, які ми ще не надали", — уточнила чиновниця.

Щодо бойових винищувачів четвертого (F-14, F-15 та F-16) та п’ятого (F-22 та F-35) поколінь, то в Америці ведуться переговори про постачання їх до України. Також це питання обговорюється із партнерами.

Літаки п’ятого покоління на сьогоднішній день є більш сучасними. Вони можуть літати на надзвукових швидкостях без використання форсажу та знищувати цілі як у повітрі, так і на землі. У росії такими є Су-57.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Великобританія засмутила термінами постачання літаків. Авіація прибуде до України після війни.