Ніколи не пробачимо: Зеленський про ставлення українців до путіна та всіх росіян

Жителі росії повинні самі зрозуміти, що їм варто зробити для того, щоб налагодити відносини з українцями

Володимир Зеленський, як і всі українці, ніколи не зможе вибачити президента країни-агресора володимира путіна та всіх росіян за розв’язану рівно рік тому війну проти нашої країни.

Про це глава Української держави сказав в інтерв’ю ВВС.

Зокрема, журналіст запитав, чи зможе Зеленський пробачити росіян, на що президент України відповів: "Ніколи. Ніколи". На уточнююче питання, йдеться про російський народ чи тільки про путіна він відповів, що "тут ми ніколи не пробачимо".

"Це правда. Сьогодні це їхнє питання. Питання російського суспільства. Їхнє майбутнє. Вони мають знайти відповіді на ці питання. І вони мають запитати: що ми повинні зробити, щоб українці нас пробачили? Це до них", – наголосив президент.

Також Володимир Зеленський відповів на кілька питань щодо свого бачення закінчення війни. Один із них – деокупація Криму.

За словами президента, поки Україна не поверне собі Крим, для всієї планети не буде миру.

"Не буде нормального миру для України, українців, Європи, планети", — сказав Зеленський журналісту.

Він також зазначив, що для припинення війни необхідно на світовому рівні підтримувати суверенітет та територіальну цілісність кожної країни.

"Це означає: якщо ми дійсно хочемо зупинити війну, то ми маємо знайти рішення на світовому рівні… необхідно підтримувати все це, суверенітет та територіальну цілісність кожної країни. Тому …, маємо повернутися на свою територію, деокупувати нашу територію, всю територію, яка була визнана світом, включаючи росію, з 1991 року ", — сказав Зеленський.

Також Зеленський дав оцінку подіям у Маріуполі: на його думку, те, що сталося в цьому багатостраждальному місті, а також його довга оборона були прикладом величезної хоробрості.

"І питання не в тому, чи потрібно було залишатися там чи виходити. Це про інше. Це був приклад. Перший сигнал того, що вони ніколи, ніколи не переможуть нас. І це дуже важливий момент. Історичний. Тому що там були різні люди — військові, цивільні, журналісти, фотографи. Багато хто з них загинув. Поранені чи живі, але вони дали спільний сигнал: ви ніколи нас не отримаєте перемогу ", — зазначив він.

Глава держави наголосив, що Маріуполь українці також ніколи не пробачать.

"Звичайно, ми ніколи не пробачимо. А ті люди, що вижили, яких ми забрали з полону, — ми їх дуже підтримуємо. Це багато хлопців, чоловіків і жінок. І ще багато людей досі залишаються на окупованих територіях або в росії. Але ми, звичайно, заберемо їх назад до України. Про них ніколи не забудуть", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що 23 лютого 2023 року, напередодні річниці російського вторгнення в Україну відбулася важлива з погляду історичної правди подія: Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй підтримала резолюцію про всебічний, справедливий та тривалий мир в Україні згідно зі Статутом ООН. За резолюцію проголосували 141 країна-член ООН, утрималися – 32. Проти проголосували 7 країн – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. Таким чином цивілізований світ висловив повну підтримку Україні та її боротьбі з російським агресором. Крім того, стало зрозуміло, хто підтримує кремлівського диктатора та його злочинний режим.