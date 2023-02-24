Поки що паритет щодо пострілів, але є важливий нюанс: майор ЗСУ розповів про артилерійські дуелі на фронті

За рівної кількості пострілів українська "арта" завдає ворогові набагато більше поражень

Завдяки поставкам озброєння та боєприпасів до нього західними союзниками кількість пострілів ЗСУ у відповідь по ворогові дорівнює кількості ударів росіян по наших позиціях.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

"Зараз у нас приблизний паритет із росією щодо пострілів – за різними оцінками це від 3–4 до 5–6 тисяч пострілів на день", – розповів Гетьман.

Але ще на початку війни загарбники мали 15–20 мільйонів снарядів, за різними оцінками. Вони могли робити не менше 60–80 тисяч пострілів на день.

Згодом ця цифра знизилася до 20–30 тисяч.

Причина — в тому, що в росії вже немає потужностей для виробництва боєприпасів, і вони не здатні повністю відновлювати свої ресурси з боєкомплектів.

При цьому ворога не рятує навіть допомогу від Ірану – переданих "аятолами" 20 тисяч снарядів вистачає лише на кілька днів.

За фактом зараз ЗСУ та армія ворога вирівнялися в артилерійських потужностях, але є один нюанс — українські захисники використовують сучаснішу артилерію і роблять точніші постріли. Тому навіть якщо у ЗСУ та окупантів буде паритет за кількістю пострілів, перевага все одно буде на нашому боці з точки зору завданої протилежній стороні шкоди.

Також в інтерв'ю Олексій Гетьман розповів, що ПВК "вагнер" перетворилася зараз і організацію, яка існує зараз в основному де-юре.

"З тих 35-40 тисяч "вагнерівців", які воювали під Бахмутом, Соледаром, залишилося менше ніж 7 тисяч, переведених на Південь на лівий берег річки за Херсон", — наголосив експерт.

Тому істерика у Пригожина пов’язана не з тим, що дають чи не дають снаряди. Насправді його посунули люди, які більше обізнані про справжній стан справ, і в тому, що отримувати боєкомплекти нема кому.

"За великим рахунком завдяки нашим військовим ліквідовано ПВК "Вагнера"", — переконаний Гетьман.

Раніше повідомлялося, що з кожним днем допомога союзників Україні збільшуватиметься, тому варто сподіватися, що незабаром українська артилерія беззаперечно придушуватиме ворога.