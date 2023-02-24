"Харків наш, ППО знищена, Зеленський втік": що віщали рупори Кремля в перший день вторгнення

Улюблена байка росіян у перший день вторгнення була про повне знищення української ППО

Пройшов цілий рік з дня повномасштабного вторгнення росії на територію України. З того часу, як би дивно і дико це не прозвучало, але ряди так званих "z-патріотів", що підтримують війну, значно поповнилися. Незмінним залишилося одне — їхні безглузді вигадки про вигадані перемоги в нашій країні. "Телеграф" зібрав безліч безглуздих коментарів росіян у соціальних мережах, які вони залишали 24 лютого минулого року.

Крім гучної заяви "Київ за три дні", росіяни видавали в мережі ще багато справжніх перлів. Наприклад, одним із частих коментарів був про знищення української ППО, флоту та авіації. Ну і, звичайно ж, росіяни не могли не збрехати про знищення легендарних "Байрактарів". Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський опублікував цілу добірку із коментарів росіян у різних пабліках у мережі рівно рік тому.

"Найсмішніше зараз — просто перечитувати пости російських воєнкорів і будь-якої z-шизи річної давності. Причому найдивовижніше, що їхня аудиторія з того часу тільки зросла. Хоча ніхто за ту тупу брехню так і не вибачився", — написав Казанський.

Ще одну порцію абсурдних висловлювань прихильників війни в Україні у своєму Teegram-каналі опублікував радник голови МВС, колишній народний депутат Антон Геращенко.

"Російський десант висадився в Одесі! Українську ППО повністю знищено, а Зеленський втік з Києва! І цього всього армія росії, за заявами рашистських військкорів, досягла вже в перший день "триденної війни", якою сьогодні виповнюється рік", — зазначив Геращенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потужно звернулися до українців.