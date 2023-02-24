Не лише Ердоган та Макрон: ще один президент хоче "помирити" Україну та росію

У росії вже почали вивчення даної пропозиції

Посередником у майбутніх переговорах між Україною та росією хоче стати президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, прагнучи повернути свою країну на світову політичну арену.

План бразильського лідера полягає в тому, щоб створити групу країн, яка, можливо, включатиме Китай, Індію та Індонезію, для посередництва у мирних переговорах між Україною та країною-агресором росією. Про це пише видання Bloomberg.

Варто додати, що раніше Китай, Туреччина та багато інших країн також прагнули виступити посередниками у переговорах у ході конфлікту. Щодо ініціативи президента Бразилії, у Міністерстві закордонних справ росії вже почали вивчати пропозицію лідера.

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп раніше запропонував себе у ролі посередника між Україною та Росією у мирному процесі. Крім того, французький лідер Еммануель Макрон заявляв про бажання стати ключовим переговорником.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 лютого Генасамблея ООН підтримала проект резолюції про те, що росія має припинити бойові дії на території України та вивести з неї свої війська. Бразилія опинилася серед тих країн, які проголосували "за".