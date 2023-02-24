Зеленський сьогодні проводить велику прес-конференцію у річницю вторгнення рф - онлайн

Усі новини та ключові заяви президента під час спілкування з журналістами читайте у цій статті

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 24 лютого, проведе прес-конференцію "Лютий. Рік незламності" до роковин вторгнення російської федерації в Україну.

Місце проведення та час події наразі лишаються таємницею з міркувань безпеки. Але "Телеграф" слідкує за оновленнями для вас та вестиме онлайн-хроніку спілкування президента з журналістами. Усі новини та ключові заяви президента читайте у цій статті, трансляція почнеться згодом.

Онлайн відео трансляцію можна буде на YouТube-каналі Офісу президента.

Сьогодні у багатьох містах проводять пам'ятні заходи із вшанування пам'яті загиблих захисників та мирних мешканців та і дякують тим, хто бореться за нас зараз. Вранці до народу вже звернулися президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Генерал Залужний, зокрема, заявив, що за рік "ми стали міцнішими за бетон і сталь".

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент росії володимир путін оголосив про проведення "спеціальної військової операції" в Україні. За кілька годин до вторгнення Володимир Зеленський звернувся до росіян, сподіваючись недопустити війну, але це не допомогло. Близько 5 ранку 24 лютого по всій Україні пролунали вибухи, а армія окупантів пішла у наступ із Криму, Донбасу та території Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 24 лютого росія може спробувати взяти реванш та піти у повторний масштабний наступ на фронті. Сили оборони України готові до будь-якого розвитку подій.