"Не пізніше": начальник ДПСУ назвав терміни закінчення війни аж до місяця

Наші воїни за будь-якого розкладу готові дати окупантам гідну відповідь

Глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко висловив свою думку щодо можливого наступу на Україну з боку Білорусі, а також озвучив прогноз щодо термінів завершення війни.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Українська правда".

На його думку, зараз з боку Білорусі немає загрози, проте гарантій, що вона не нависне над нашою країною в найближчому майбутньому зараз дати неможливо.

"Станом на сьогодні я не бачу загрози з боку Білорусі. Якщо ви попросите дати гарантію, що цього не відбудеться, то я не можу. Бо я не розумію, що буде за два тижні. Якщо за два тижні я побачу розвиток ситуації, спрацює наша розвідка, отримає плани противника, карти, схеми, задум на проведення наступальної операції, то я буду змушений довести свої висновки вищому військово-політичному керівництву. Але станом на сьогодні немає у них там наявних сил для того, щоб успішно провести наступальну операцію на нашу державу", — каже Дейнеко.

Водночас, запевняє військовий, якщо це станеться наші воїни, готові дати окупантам гідну відповідь.

"Якщо вони спробують із Білорусі сюди зайти, то тут усі й залишаться, жодних сумнівів немає", — наголошує Глава ДПСУ.

Щодо термінів війни, то Дейнеко поки що не змінює свій попередній прогноз, у якому він висловив упевненість, що Україна переможе вже цього року.

"Я ще минулого року, десь у жовтні, зробив прогноз, що ми переможемо цього року, у жовтні-листопаді, не пізніше. Я поки що його не змінюю", — зазначив Дейнеко.

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