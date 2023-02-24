Скільки українців хочуть бомбити росію - відповідь соціологів

Українці попри все зберігають не лише єдність, а й людяність

hосія з початком повномасштабного вторгнення регулярно завдає ударів по Україні, водночас наша країна офіційно не застосовувала своєї зброї по ворожій території. Однак більшість українців прагнуть ударів по росії.

Це з’ясували соціологи КМІС у своєму новому опитуванні.

Як стало відомо, більшість респондентів (90%) вважають за необхідне удари по території російської федерації. При цьому існують певні відмінності в думках, які об’єкти потрібно вражати ударами:

38% вважають, що завдавати ударів необхідно лише з військових об’єктів;

39% говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури;

13% респондентів вважають, що удари повинні завдаватися взагалі всім об’єктам, у т.ч. населення, як це робить сама росія.

Проти завдання таких ударів висловилися лише 7% опитаних.

Зазначається, що в усіх регіонах України абсолютна більшість (89-92%) підтримують завдання ударів по території росії, але найбільша підтримка в цьому питанні — на сході країни.

"Навіть серед респондентів, готових до поступок, 79% вважають, що необхідно завдавати ударів по території росії", — йдеться у матеріалі.

"Як і з багатьох суспільно важливих питань, зараз українці демонструють консолідовану позицію щодо необхідності завдавати удари по території росії. Прикметно, що навіть на Півдні і Сході (де трохи більше року тому до вторгнення більше половини респондентів говорили про близьких родичів у росії, а понад 80% добре ставились до "простих росіян") абсолютна більшість підтримує удари по території росії, причому значна частина вважає, що не варто обмежуватись лише військовими об’єктами", — каже Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Водночас мало респондентів, з огляду на жахи військових злочинів рф та щиру підтримку переважною більшістю росіян війни проти України, хотіли б і ударів по населенню росії: "Українці всупереч усьому зберігають не лише єдність, а й людяність".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Соціологічна компанія провела опитування серед українців щодо їхнього життя під час війни, очікувань та реалій.

Також ми повідомляли про те, що соціологи запитали українців , чи почуваються вони у більшій безпеці, ніж раніше.