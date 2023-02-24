Як рік повномасштабної війни змінив Україну, росію та світ – аналіз від дипломата

На думку колишнього керівника МЗС Володимира Огризка, без України тепер уже не буде системи безпеки ані в Європі, ані глобально

У п’ятницю, 24 лютого, у річницю віроломного широкомасштабного вторгнення рф в Україну, війська агресора продовжують атакувати позиції ЗСУ на Донбасі та обстрілювати українські міста. При цьому росія пожинає нові санкції, а Україна отримує чергові сигнали підтримки з країн Євросоюзу, а також від США. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів "Телеграфу", як ця війна змінила нашу країну, мир та росію.

"Загалом підсумки цього дуже кривавого, дуже страшного року – позитивні для цивілізованого світу, частиною якого є Україна", – вважає Володимир Огризко.

За його словами, ця війна змінила цивілізований світ. Той, пояснює експерт, нарешті отямився від сплячки, в якій знаходився десятки років. Зрозумів, ЩО таке насправді російська федерація. Що це дика країна, яка не має, швидше за все, права існувати, тому що є глобальною загрозою.

"І Захід це визнав, – зазначає експерт. – Сподіваюся, поступово доросте він до іншого розуміння. Що з такою країною треба закінчувати. Такого розуміння Захід поки не демонструє. Він продовжує вустами керівників деяких держав (передусім деяких представників ЄС) розповідати, що росія нібито повинна зберегтися в нинішньому вигляді, що вона не може зникнути, що з нею треба домовлятися, транслюється якась маячня про високу культуру росіян, що має глибоке коріння, про важливість прислухатися до найбільшої географічно держави світу. Це свідчить про те, що деякі на Заході, на жаль, поки що так і не зрозуміли, ЧИМ насправді є росія... Але це не страшно... Це пройде, як пройшла впевненість у тому, що росія має другу армію світу, що вона може стати демократичною державою. Для Заходу ця війна, особливо ті її збочені форми, які застосовує рф, стала справжнім політичним землетрусом, корисним для того, щоб краще орієнтуватися в сучасному світі".

За словами ексголови МЗС, Україну цей рік реально зробив суб’єктом міжнародних відносин.

"Без нас про нас ніхто говорити вже не буде, – упевнений експерт. – Це я вважаю великим позитивом. Ми змогли усвідомити себе як справді європейська нація, яка реально розуміє, що таке цінності. Більше того – саме Україна нагадала Заходу про ці цінності, про їхню важливість, про те, що час про них не лише говорити, а й реально жити, згідно з ними, захищаючи їх... Очевидно, що в цьому плані ми прогресуватимемо. Без України тепер уже не буде системи безпеки ані в Європі, ані глобально. Ми виборили це кров’ю. І це не може не враховуватися. Окрім того, рік повномасштабної війни показав, що ми точно будемо в ЄС та НАТО. Попри спроби деяких країн намагатися вставити нам палиці в колеса. Палиці ці все слабші, їх все менше, а колеса наші все швидше крутяться у бік європейської та євроатлантичної інтеграції”.

Ну а для росії рік повномасштабної війни став початком кінця, вважає Володимир Огризко. Вона, акцентує дипломат, сама себе дискредитувала, загнала в глухий кут з якого вже не вийде.