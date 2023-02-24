"Вступаємо в новий етап війни": Клімкін розповів, чого чекати від співпраці Китаю та росії

Постачання зброї Китаєм росії можуть бути реакцією у відповідь на дії США в Тайвані

Інформація про те, що Китай може постачати зброю росії, є тривожною. Але поки що Пекін не має бажання насправді розгортати програму військової підтримки москви.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, у Китаю нема інтересів у війні з Україною, його обурюють американські заходи щодо Тайваню і уряд у такий спосіб намагається "показувати" зуби.

Клімкін наголосив, що до співпраці росії та Китаю потрібно ставитися уважно. Довгий час точаться розмови про постачання безпілотників, але робити практичні кроки Пекіну поки не має намірів.

"Про безпілотники уже довгий час йде мова. Я чув це з багатьох джерел. Але поки що (по тому, що я знаю) не бачу бажання Китаю розгортати програму військової підтримки росії. Такий крок, звичайно, змінив би і геополітичний, і військовий розклади", — відмітив екс-глава МЗС.

Водночас Китай реагує на американські заходи щодо Тайваню. Американці тренують тайванських військових та розширюють присутність своїх підрозділів на острові. Будь-яке розширення цієї співпраці викликатиме реакцію у відповідь Китаю.

Допомога росії може бути відповіддю на таку поведінку США. Проте уряд країни уважно стежить за війною в Україні, і постачання навіть 100 безпілотників росії не допоможе їм переламати хід війни, вважає Павло Клімкін. Але якщо Китай насправді вступить у війну в Україні, то це змінить геополітику світу та стане новим етапом у битві.

"Це справді чиста геополітика і говорить про те, що ми вступаємо в новий етап війни — геополітичний, де буде гравцем Китай, де (швидше за все) з’являться й інші гравці", — резюмував колишній міністр закордонних справ України.

Більше про новий геополітичний етап війни за участю Пекіна читайте на сайті "Телеграфу" у статті: "Китай показав зуби і може кусатися: Клімкін про зброю КНР для путіна і мирний план".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ЄС попередили Китай про наслідки військової допомоги росії. Якщо Пекін почне це робити, то перейде через червону лінію в двосторонніх відносинах.