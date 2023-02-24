"Диявол не десь там, він на землі": Зеленський розповів про найстрашніший для нього день

Глава держави назвав найстрашнішу для нього подію

Президент України Володимир Зеленський розповів, хто розчарував його з команди, який день за цей рік повномасштабної війни був для нього найстрашнішим, а також про те, якої найбільшої помилки він припустився.

Відповіді на ці питання глава держави озвучив у ході спілкування з журналістами на пресконференції "Лютий. Рік незламності" до річниці повномасштабного російського вторгнення.

Хто із команди розчарував

"Усі ті, хто виїхав 24 числа. Усі ті, хто виїхали з Києва, ті, хто виїжджали з міст, сіл, які мають керувати державою або охороняти її. Битися за неї. Усі ті люди мене розчарували".

Найбільша помилка

"Мені здається, їх було достатньо. З ранку до ночі щодня я роблю вибір, я жива людина, як би хто там не хотів. Я впевнений, що я помиляюся. Головне, щоб у мене, як президента, не було фатальних помилок, за яких я, як гарант конституції та гарант захисту держави, можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було”.

Найстрашніший день

"Напевно, Буча. Те, що я побачив у момент, коли ми деокупували, було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, він на землі. Напевно, це".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час пресконференції Зеленський також розповів, з якими країнами він хотів би зблизитись і кого не вистачає на цій "руці об’єднаної підтримки".