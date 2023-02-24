Напевно, я щось зробив: Зеленський відповів на незручне питання про війну

Президент дав коротку відповідь на гострі запитання

Президент України Володимир Зеленський відповів на незручні питання про війну та події, що відбулися напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Під час пресконференції 24 лютого, яка транслювалась на Youtube-каналі Офісу президента, журналістка "5 каналу" поставила Зеленському низку питань.

Зокрема, чи не шкодує він, що заперечував ймовірність російського вторгнення, попри те, що США та НАТО попереджали про протилежне, а також про те, яке покарання має понести колишній голова СБУ Іван Баканов.

"Мені здавалося, я тут був. Важливо, що ми не втратили державу. Так, завдяки народу України, і ЗСУ, напевно, трохи і мені, як би вам не було неприємно це чути. Але так вважає безліч людей, напевно не все. Я не герой… але я щось зробив У нас є натовська зброя, ми боремося, а не підписуємо зрадницькі договори, Мінські угоди", — відповів Зеленський.

За його словами, Україна переможе з таким президентом, як він є, а з тим, що був "ми не перемогли".

"Я, президент України, знищив російську присутність у парламенті, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один із них — власник вашого каналу", — сказав він.

Варто зазначити, що на питання про Баканова Зеленський не відповідав.

Очевидно, що Зеленський під власником каналу мав на увазі п’ятого президента Петра Порошенка. Втім, той продав телеканали "Прямий" та "5 канал" у листопаді 2021 року.

21 липня 2022 року стало відомо, що "Прямий" позбавили ліцензії на мовлення разом з низкою каналів, що входили до холдингу "МДУ" Ріната Ахметова.