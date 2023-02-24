Танків буде більше: Німеччина зробила Україні приємний сюрприз

Україна зможе створити змішаний батальйон танків за допомогою союзників

Уряд Німеччини ухвалив рішення додатково передати Україні чотири танки Leopard 2A6. Загальна кількість танків від Німеччини збільшилась до 18 машин. Прибути в Україну перша партія танків має вже у березні.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Німеччини після наради голови відомства Бориса Пісторіуса та його військових радників 24 лютого. Завдяки допомозі від союзників в Україні буде створено змішаний батальйон.

Раніше Німеччина погодила передачу Україні 14 танків Leopard 2. Але сьогодні було ухвалено рішення надати ще чотири додаткові танки. Таким чином, танки від Швеції, Португалії та Німеччини дозволять створити батальйон, в якому налічується 31 машина.

"Завдяки цьому рішенню ми тепер можемо разом з нашими португальськими та шведськими партнерами забезпечити змішаний український батальйон", — сказано в повідомленні міністерства.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Польща та Швеція передадуть Україні більше танків. Крім того, прибудуть системи ППО Hawk та IRIS-T.