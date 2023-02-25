Байден відмовляє Україні у F-16, а Ердоган телефонує путіну: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали для вас в одному матеріалі головні події ночі з 24 на 25 лютого

Для України продовжився дев'ятий рік війни і розпочався другий — відносно повномасштабного вторгнення. На щастя, попри окремі анонси військових та влади щодо можливих атак, ніч на 25 лютого пройшла відносно спокійно. Однак це не означає, що не відбувалося зовсім нічого. "Телеграф" зробив добірку важливих нічних подій, аби ви нічого не пропустили за час, поки відпочивали.

На Білгородщині були "хлопки"

На території Білгородської області рф у ніч на 25 лютого було вельми "спекотно". Зокрема, місцеві жителі неодноразово фіксували вибухи і яскраві спалахи у небі. Окремі відео свідчать, що спати росіянам було важкувато, адже "бавовна" була вельми гучною. Місцева ж влада традиційно заявляла про "успішну роботу ППО".

Два стільці Ердогана

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган напередодні ввечері встиг поспілкуватися із президентом України Володимиром Зеленський, а після цього зателефонував російському диктатору володимиру путіну. Із очільником Кремля, згідно даних пресслужби Ердогана, вони говорили про наслідки землетрусів у Туреччин, а також "розвиток подій навколо російсько-української війни, яка розпочалася рік тому".

"Ердоган наголосив на необхідності досягнення справедливого миру, щоб запобігти подальшим людським жертвам і руйнуванням. Висловивши щире бажання Туреччини відродити угоду, досягнуту в Стамбулі, президент зазначив, що Анкара готова надати всіляку підтримку в цьому питанні", — заявили представники політика.

Байден не оцінив "мирний план" Китаю

На думку президента США Джо Байдена, "мирний план", представлений Пекіном, є вигідним лише російській федерації. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Якщо путін аплодує йому, то як це може бути добре? — поцікавився політик. — Я не побачив у плані нічого, що вказувало б на те, що реалізація китайського плану була б вигідна комусь, окрім росії".

Цікаво, що водночас у МЗС України цей документ назвали "загалом цікавим", однак Дмитро Кулеба говорить, що Україна цілком не згодна мінімум із одним із пунктів — щодо "односторонності санкцій". За словами міністра, санкції є важливим інструментом впливу на країну-агресора.

Винищувачів F-16 від США поки не буде

Про це також заявив американський лідер Джо Байден, коментуючи нинішню ситуацію на фронті в Україні. На його думку, наразі нічим обґрунтувати необхідність надання такої техніки українській армії. Однак і говорити про "ніколи" щодо передачі літаків політик не збирається. Тим не менш, "зараз йому [Зеленському] не потрібні F-16", переконаний Байден.

На Сумщині ворог обстріляв маршрутку

Як стало відомо із вечірнього зведення Сумської ОВА, близько 5 вечора 24 лютого російські війська здійснили обстріл Хотінської громади. Під вогонь протитанкових керованих ракет потрапила маршрутка "Журавка — Суми" у районі села Водолаги. Травми отримало четверо осіб, серед яких і водій транспортного засобу. Попередньо їм встановлений діагноз "контузія", всі вони госпіталізовані.

Данілов розповів про полювання на російську агентуру

За словами очільника РНБО Олексія Данілова, початкові натяки на можливість повномасштабної війни з росією з'явилися ще наприкінці жовтня 2021 року. До цього ж українська влада, стверджує чиновник, активно протидіяла агентурі кремля всередині країни.

"Починаючи з 2020 року, ми знищували тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни", — стверджує Данілов.

Ситуація зі світлом

На 25 лютого представники ДТЕК пообіцяли добу без відключень електроенергії майже в усіх регіонах України. "Укренерго" не надавав обмежень споживання, що дозволяє обійтися без блекаутів навіть за графіком.

Єдине, про що попереджають енергетики, це можливі відключення через пошкодження в деяких енерговузлах. Окремо згадали Одесу і Одеський район, де продовжать діяти графіки стабілізаційних відключень — у зв'язку із мережевими обмеженнями.