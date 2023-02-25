Окупанти продовжують спроби прорватися у трьох областях: свіжі карти боїв

Окупанти ведуть обстріли, коригуючи вогонь із безпілотників

Російські окупанти продовжують атаки на північний захід від Сватового, в районі Кремінної, Бахмута, інших населених пунктів Донецької області. Російські війська також могли розділити частину з’єднань ВДВ у двох напрямках атак.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Також аналітики розповіли про те, що українські партизани продовжують діяти на півдні України та могли підірвати ділянку залізниці у Криму.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує наступ на п’яти основних напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському. За стуки відбито близько 70 атак окупантів.

Карта боїв в Україні

Схід України

Війська Росії продовжують атакувати на північний захід від Сватового і в районі Кремінної. Окупанти напередодні атакували у районі Стельмахівки, Новоселівки, Діброви. За останню добу ворог намагався покращити тактичне становище у районі Масютівки (північніше Куп’янська в Харківській області), а також вибити українські сили із Серебрянського лісництва на південь від Кремінної.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

У районі Бахмута триває настання ворога. Російські війська атакували в районі Берхівки, Івановського, Північного у Донецькій області. Окупанти ведуть повітряну розвідку для коригування обстрілу. За даними аналітиків DeepState, важкі бої йдуть у східній частині самого Бахмута, окупанти витісняють українські сили до річки.

Ворог міг трохи просунутися біля траси Е40 на захід від Парасковіївки, в районі північної околиці Ягідного. У районі Авдіївки ворог продовжує проводити наступ у районі Первомайського, Невельського, Мар’їнки. Також повідомляється, що окупанти змогли закріпитися на підступах до Красногорівки, продовжуються спроби закріпитися в центрі Мар’їнки та тиск у бік Побєди. На заході області ворог продовжує тиснути, окупанти могли просунутися на північний схід від Микільського.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти намагаються посилити свою присутність у прибережних із річкою Дніпро районах. Українські війська продовжують завдавати ударів — після перекидання техніки ворога в район Нової Каховки, вдарили по складі боєприпасів. У Чаплинку на Херсонщині окупанти можуть перекидати техніку з Криму.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

У Запорізькій області окупанти заявляють про проведення бойової розвідки та позиційні бої. Обстріл триває. В окупованому Криму в Бахчисарайському районі могла бути підірвана партизанами ділянка залізниці біля Поштового.

Лінія фронту у Запорізькій області

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