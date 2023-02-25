Кордон з Білоруссю та росією зроблять ще безпечнішим: що вирішила Рада

У разі критичної ситуації першими ворога зустрінуть міни та загородження

На фоні гучних заяв білоруських політиків щодо ймовірної "підготовки Україною збройних провокацій на кордоні" Верховна Рада вирішила підтримати розширення окремих ділянок кордону. Це стосується областей, котрі межують із росією та Білоруссю. Фактично лінію кордону планують розширити до двох кілометрів, де більшість ділянок буде заміновано на випадок вторгнення ворога.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної прикордонної служби із посиланням на відповідне рішення ВР. Слід зазначити, що одразу 310 народних депутатів підтримали своїми голосами відповідний законопроєкт №7475. Документ вніс зміни до окремих законодавчих актів України, котрі стосуються захисту держкордону.

Проєкт закону передбачав три головні відмінності із діючими правилами:

розширення дежкордону до 2 км — на цій ділянці планують встановити інженерно-технічні та загороджувальні споруди. На цьому відрізку території буде діяти спеціальний прикордонний режим, що включає в себе і мінування шляхів;

до охорони держкордону можна буде залучати крім прикордонників також і представників ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції;

визначення місця прикордонників у загальній системі сил оборони на час воєнного стану.

Також зазначається, що закон містить й інші деякі зміни, які мають покращити стан нацбезпеки України.

Зазначимо, що наразі ймовірності наземного вторгення з боку Білорусі поки немає. Принаймні, саме таку оцінку ситуації надає командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, бійці регулярно відслідковують ситуацію на кордоні і, за потреби, готові стримати ворога.

Втім, як зазначав "Телеграф", це не заважає диктатору олександру лукашенку вчергове погрожувати Україні.