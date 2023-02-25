Зеленський: Обличчя росії - це Буча, а путін - слабка людина

Український лідер назвав путіна "тираном" і "слабкою людиною", не здатною навіть визнати публічно свої звірства

Воєнні злочини окупантів у місті Буча (Київська область) демонструють справжнє обличчя країни-агресора та показала реальне ставлення рф до українців.

Про це український лідер розповів у документальному фільмі "Рік — Документальний проєкт Дмитра Комарова", коментуючи відмову російського диктатора путіна визнати масові вбивства мирних містян і звинувачення у провокаціях в сторону України..

"Тиран, страшна людина… Треба визнавати результати своїх дій. Це була твоя мета — ти ж вважаєш, що в тебе "операція", "денацифікація", "деукраїнізація" — що ти там робиш… Чому ж ти не кажеш, що ти це робив? Це просто слабка людина", — сказав він.

За словами Зеленського, криваві тортури, вбиті діти — це справжнє обличчя росіян.

"Ти пам'ятаєш цю вулицю? (на вул. Яблунська окупанти залишили величезну кількість вбитих мирних містян — ред.). От це їхній шлях, такий кривавий. У них одна дорога, один шлях — вони переступають через живих людей… Це їхнє побажання для нас, їхня головна риса", — підсумував український лідер. (див. відео з 57:03)

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Володимир Зеленський зізнався, що частково втратив зір за 12 місяців повномасштабної війни в Україні.