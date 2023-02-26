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Війна — день 368: росіяни намагаються наступати на п’яти напрямках, але отримують відсіч

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну тривають 368 днів Новина оновлена 26 лютого 2023, 01:05
Бої за Україну тривають 368 днів

Оперативно про головне 26 лютого

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 368 днів. Атаки окупантів продовжуються на північний захід від Сватового, в районі Кремінної, Бахмута та інших населених пунктів Донецької області та в цілому ворог намагається наступати на п’яти напрямках. Однак російське просування ускладнюється активною протидією партизанів, які саботують їхні дії у південних областях.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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"Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО — за дотримання стандартів, за захист цінностей, які є важливими для всіх нас. А ще українські військові будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО", — сказав він.

З даними за 23 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 365: окупанти тиснуть на Донбасі та "прасують" міста

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у матеріалі: Рік з початку широкомасштабного вторгнення: росіяни продовжують безуспішно атакувати ЗСУ на Донбасі

Інформація за 25 лютого доступна у зведенні: Війна — день 367: окупанти намагаються наступати на Донбасі та обстрілюють мирні міста.

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#Україна #Росія #Війна