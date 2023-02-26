В ГУР анонсували контрнаступ України та удари по території рф

Конкретні часові рамки будуть залежати від кількох факторів, зокрема передачі західної зброї

Допоки українці переживають через можливий повтор повномасштабного наступу російської армії, в Генеральному управлінні розвідки МО готують план щодо українського контрнаступу. За словами заступника очільника відомства Вадима Скібіцького, швидше за все, до активних дій ЗСУ перейдуть уже навесні. Більш конкретних термінів оговорювати поки неможливо.

Про це повідомляє DW, посилаючись на інтерв'ю Скібіцького групі німецьких видань. Розвідник, до речі, зазначив, що визначитися із початком контрнаступу Україні допоможе низка факторів. Серед них — і швидкість та повнота передачі партнерами важливого озброєння.

Однією із найголовніших задач контрнаступу, говорить Скібіцький, буде вбиття "клину в російський фронт на півдні". Українські військові планують зосередитися, зокрема, на території між Кримом та материковою частиною рф. Не виключає представник ГУР і нових ударів по території росії — зокрема, по складам зі зброєю та боєприпасами, особливо це стосується Білгородської області. Це Скібіцький пояснює досить просто:

"Звідти стартують атаки на Україну. Це являє собою загрозу, наприклад, для Харкова".

Найголовнішою ж метою контрнаступу, анонсованого Скібіцьким, стане повернення всіх окупованих українських територій із Кримом включно.

"Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року", — резюмував розвідник.

Слід зазначити, що Крим вже почали "готувати" до повернення під український прапор. Зокрема, днями на місцевих радіостанціях прозвучало попередження про повернення півострову додому від очільника розвідки Кирила Буданова.

Також на річницю повномасштабного вторгнення представники підпільного спротиву у Севастополі вивісили на одній із центральних площ синьо-жовтий стяг.