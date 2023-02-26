"Залишаться в пам'яті назавжди": Залужний розчулив українців архівним фото

На думку Головнокомандувача ЗСУ, Україна зазнала непоправної втрати

У неділю, 26 лютого, виповнюється 40 днів із моменту трагічної загибелі керівництва МВС України під час катастрофи вертольоту у Броварах. Вшановуючи пам'ять загиблих колег, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився у мережі архівним знімком, на якому разом із очільником Міноборони Олексієм Резніковим обіймається із нині покійними Денисом Монастирським та його заступником Євгенієм Єніним.

Спогади про колег генерал опублікував на офіційній Facebook-сторінці. За його словами, авікатастрофа, яка забрала багатьох представників міністерства внутрішніх справ, екіпаж гелікоптеру ДСНС та цивільних людей, стала жахливим інцидентом.

Особливою втратою для Залужного стала, звісно ж, загибель Монастирського та Єніна, із якими він тісно співпрацював, особливо під час повномасштабного вторгнення рф.

Архівне фото Залужного, зроблене у перші дні повномасштабної війни

"У моїй пам’яті Денис і Женя залишаться назавжди. Ця світлина зроблена у перші дні відкритої війни з рф. Я відчував від них колосальну моральну підтримку і фахову допомогу. Це непоправна втрата для всієї держави і особисто для мене", — зазначив генерал у підписі до фото.

Валерій Залужний висловив свої співчуття всім, хто втратив рідних внаслідок падіння вертольоту під Києвом. Поділяють емоції Головнокомандувача ЗСУ і більшість українців, які одразу ж відгукнулися на публікацію.

Нагадаємо, що внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло 14 осіб, з них 1 дитина. Ще 25 осіб постраждали, серед них також були неповнолітні, адже вертоліт впав біля дитячого садочку.

Слід зазначити, що на церемонії прощання із загиблим керівництвом МВС був присутнім і президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою. Під час розмови із рідними покійних український лідер не зміг стримати сліз.

"Телеграф" також писав, що згадував про останню переписку із міністром Денисом Монастирським співак Святослав Вакарчук. Розмова тепер виглядає вельми символічною.