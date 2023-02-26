"Воїн світла": під обстрілом на Харківщині загинув командир "Махно"

Прощання з українським воїном відбудеться 27 лютого у місті Тернопіль

Під час повномасштабної війни Україна втрачає своїх найкращих захисників. Одним із них став 52-річний офіцер із Тернополя Сергій Король. Чоловік загинув на Куп’янському напрямі.

Трагічну звістку про загибель українського воїна на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Важкі новини для нашого міста. Мужньо захищаючи Україну на Харківщині загинув тернополянин Король Сергій Володимирович (01.10.1970 р.н.). Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять Герою!", — Написав він.

Як передає видання "Галас", Король загинув внаслідок ворожого обстрілу 23 лютого біля Куп’янська. Чоловік був ротним 2-ї роти 83-го батальйону 105-ї бригади. У соціальній мережі користувачі висловили свої щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя та згадали, яким він був за життя.

Український військовий Володимир Бірчак, який служив разом із Королем, присвятив йому пост на своїй сторінці у Facebook.

"Махно", чи просто Володимирович. На таких командирах тримаються наші ЗСУ, завдяки яким здобувається наша перемога. Мав честь знати та служити поряд. Ще кілька днів тому ми всі щиро сміялися, як Ви розповідали про Кальміуса і дуже недалеких розвідників))) А вже з учора говорю і пишу про Вас у минулому часі. Потримайте там над нами небо, а ми підпиратимемо його звідси», — написав він.

За словами мера Тернополя Сергія Надала, прощання у Героєм відбудеться 27 лютого об 11 годині у Храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Бережанській.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у важких боях із російськими окупантами в Україні загинув американський доброволець, 28-річний Ендрю Пітерс.