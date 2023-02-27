Рус

Війна — день 369: важкі бої під Бахмутом та загроза ракетного залпу по Україні

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну тривають 369 днів Новина оновлена 27 лютого 2023, 00:00
Бої за Україну тривають 369 днів

Оперативно про головне 27 лютого

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 369 днів. Найбільш складною ситуація залишається в районі Бахмута, проте ворог не залишає спроб прорватися і в інших місцях у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Крім того, активність окупантів фіксується в Запорізькій області. При цьому в ГУР Міноборони повідомили, що українські війська своєю чергою готуються до проведення контрнаступу, яке має відбутися вже навесні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти запустили Києвом чергову партію ударних дронів, цього разу вони полетіли через територію Чернігівської області. У деяких районах столиці чули звуки пострілів.

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у матеріалі: Рік з початку широкомасштабного вторгнення: росіяни продовжують безуспішно атакувати ЗСУ на Донбасі

Інформація за 25 лютого доступна у зведенні: Війна — день 367: окупанти намагаються наступати на Донбасі та обстрілюють мирні міста.

З даними за 26 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 368: росіяни намагаються наступати на п’яти напрямках, але одержують відсіч.

Теги:
#Україна #Росія #Війна