Війна — день 369: важкі бої під Бахмутом та загроза ракетного залпу по Україні

Оперативно про головне 27 лютого

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 369 днів. Найбільш складною ситуація залишається в районі Бахмута, проте ворог не залишає спроб прорватися і в інших місцях у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Крім того, активність окупантів фіксується в Запорізькій області. При цьому в ГУР Міноборони повідомили, що українські війська своєю чергою готуються до проведення контрнаступу, яке має відбутися вже навесні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти запустили Києвом чергову партію ударних дронів, цього разу вони полетіли через територію Чернігівської області. У деяких районах столиці чули звуки пострілів.

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у матеріалі: Рік з початку широкомасштабного вторгнення: росіяни продовжують безуспішно атакувати ЗСУ на Донбасі

Інформація за 25 лютого доступна у зведенні: Війна — день 367: окупанти намагаються наступати на Донбасі та обстрілюють мирні міста.

З даними за 26 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 368: росіяни намагаються наступати на п’яти напрямках, але одержують відсіч.