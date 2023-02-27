Є прильоти та жертва: з'ясувалися деталі нічної атаки росії проти України

Дрони долетіли до Хмельниччини і вбили там людину, є поранені та руйнування

Російській окупанти тероризували вночі Україну безпілотниками. Ворог з 23:00 26 лютого і до ранку 27 лютого випустив по нашій країні 14 дронів "Shahed". Збити вдалось, за попередніми даними, 11 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільшу кількість дронів збили над Київською областю. Над столичним регіоном знищили дев’ять безпілотників.

Голова КМВА Сергій Попко зазначив, що атака йшла двома хвилями, аби виснажити українські сили ППО. Тривога в столиці тривала понад 5 годин. Влучань чи жертв за попередніми даними нема.

Водночас дісталося від БпЛА західній частині України. Три вибухи, останній близько третьої ночі чули у Хмельницькому. За попередніми даними одна людина загинула і четверо постраждалих. На ранок тривало гасіння пожеж — ураження отримали цивільні будинки, повідомляє очільник ОВА Сергій Гамалій.

Відео одного з вибухів з Хмельницького / Джерело: Реальний Хмельницький

Вибухи чули також у Запоріжжі. За інформацією в.о. мера міста Анатолія Куртєва є два прильоти по об’єкту цивільної нежитлової інфраструктури. Люди залишились цілими, але є руйнування. За даними ЗОВА, ворог використовував ракети С-300. Один із запущених снарядів міг впасти у воду. Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що ворог поцілив по Хортиці, загорілась адмінбудівля. Також атакували і в Мирнограді на Донеччині. Обстрілом пошкоджені садок та гараж.

Гучно також було у Нікопольскому районі на Дніпропетровщині. Люди цілі, та ворог двічі атакував з артилерії, пошкодивши будинки, газогін, електромережі, авто.

Наслідки атаки на Дніпропетровщині

Раніше "Телеграф" розповідав про посилення атак на сході України. Ворог намагається прорватися одразу за кількома напрямками, в Бахмуті — дуже складна ситуація.