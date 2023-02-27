Російські військові кидають тіла побратимів на полі бою: у ЗСУ розповіли про їхню сумну долю

Трупи російських військових гниють та сохнуть у полях

Під час повномасштабної війни в Україні російські окупанти зазнають величезних втрат на фронті. Однак "своїх не кидаємо" — це лише гучна фраза росіян, а насправді ж тіла мертвих загарбників лежать у полях і стають їжею для диких тварин.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов поспілкувався із 23-річним українським військовим Ярославом, який зараз перебуває на передовій. Захисник розповів, що російські військові справді кидають тіла своїх загиблих побратимів під Бахмутом, де вже котрий місяць точаться дуже важкі бої.

Далі трупи російських окупантів гниють і сохнуть в полях, після чого нерідко можуть ставати їжею для лисиць або кабанів. Ярослав наголосив, що особисто він не ставав свідком такого, проте не виключає, що це може відбуватися.

Зазначимо, що в лютому власник російської ПВК "Вагнера" євген пригожин заявив, що набрані як "військові" зеки зазнають великих втрат через "снарядний голод". Він також опублікував фотографію, на якій видно тіла "вагнерівців", знищених ЗСУ під Бахмутом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві оборони Великої Британії у лютому 2023 року розповіли, яких втрат зазнає росія. Йдеться про тризначні цифри щодня.