Глава ЦРУ про розмову із Зеленським перед вторгненням рф: "Йому було важко"

Зеленський був у скрутному становищі, але був дуже зосередженим

Директор Центрального розвідуправління США Білл Бернс бачився із президентом України Володимиром Зеленським незадовго до повномасштабного російського вторгнення. Він розповів, як це було і в якому стані тоді був глава нашої держави.

Глава ЦРУ розповів, що в середині січня 2022 року у нього була зустріч із Зеленським, щоб викласти останні розвідувальні дані, які були у США, про плани росії щодо повномасштабного вторгнення. Тоді рф планувала взяти Київ, обезголовити режим і встановити проросійську владу. Про це пише видання Politico.

Також Бернс ознайомив президента України з низкою подробиць, наприклад, про те, що росія хоче захопити аеропорт на північний захід від Києва (мова про аеропорт "Гостомель". — Ред.) і використовувати його як плацдарм для введення повітряно-десантних військ, а також для прискорення захоплення Києва.

Як зазначив Білл Бернс, у тій розмові Зеленський був дуже зосереджений, але водночас було помітно, що йому важко.

"Я був дуже вражений ним (Зеленським. — Ред.) тоді, але я також міг зрозуміти скрутне становище, в якому він перебував. Він не хотів спровокувати економічну чи політичну паніку в Україні. Він обережно ставився до таких кроків, як повна мобілізація українських Збройних сил, які путін міг потім використати як доказ провокації", — сказав голова ЦРУ.

Також він зазначив, що Зеленський сприйняв отриману інформацію дуже серйозно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден розповів, про що його попросив Зеленський у день повномасштабного російського вторгнення в Україну.