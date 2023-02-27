"Здай "баригу" – отримай кеш". Одеський активіст Стас Домбровський анонсував полювання на наркодилерів

$1000 за "закладчика". Активіст оголосив про виплату винагороди за інформацію про наркоторговців.

Спонсором акції виступає бізнесмен Єгор Левченко, який піклується про майбутні покоління громадян України та хоче викорінити наркобізнес у нашій державі.

Відомий одеський блогер та активіст Стас Домбровський, відомий своїм неприйняттям до ділків наркобізнесу, записав та виклав у Youtube короткий ролик у якому звернувся до своїх підписників з незвичайною пропозицією – надсилати в обмін на винагороду інформацію про діяльність наркоторговців, "закладчиків" та нарколабораторій.

"Є у мене така незвичайна пропозиція до всіх, хто ненавидить наркотики та бариг. Активізуємося, згадуємо у когось у під'їзді живе "закладчик" чи барига. Нумо очищати країну від цього шлаку і при цьому заробляти!" – каже Домбровський.

За його словами, кожен, хто надішле йому перевірену інформацію про діяльність ділків наркобізнесу, отримає винагороду від бізнесмена Єгора Левченка, який зараз проживає в Мексиці.

Розцінки за словами Домбровського, такі: "закладчик" чи торговець оцінені меценатом у $1000, за торговця у зоні бойових дій обіцяють виплатити $3000.

За інформацію про місцеперебування нарколабораторій організатори акції готові виплатити 25 тисяч доларів.

"А поки що шукайте! Полювання розпочато", – додає Домбровський насамкінець.