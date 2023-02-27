"Ворог підступний": прикордонники оцінили ситуацію поблизу Придністров'я

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів "Телеграфу" про посилення захисту держкордону

Сили оборони України готові до будь-яких провокацій на придністровському напрямку, а зараз там ситуація залишається стабільною і контрольованою.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів помічник голови Державної прикордонної служби України — речник відомства Андрій Демченко.

Зазначимо, раніше видання CNN повідомляло, що у Молодові зростає напруга. При цьому дії Москви щодо Молдови дуже нагадують її кроки перед анексією Криму в 2014 році, і перед повномасштабним вторгненням в Україну минулого року. Видання нагадує, що минулого тижня диктатор рф путін скасував указ 2012 р., який, зокрема, визнає незалежність Молдови.

"Ситуація залишається контрольованою. Придністров'ю, наряду з кордоном з Білоруссю, Україна загалом приділяє також важливу увагу, а не тільки кордону з країною-агресором. Ми розуміємо, що наш ворог підступний, і у будь-який момент може спробувати створити або якісь провокації, або ж використати ці напрямки для того, щоб або відволікати увагу Сил оборони України, або вживати якісь кроки для досягнення своїх цілей", — каже Демченко.

За його словами, кордон з Молдовою на придністровському напрямку і раніше посилився Силами оборони, зокрема підрозділами Держприкордонслужби, ЗСУ, Нацгвардії.

"Проте за останній час ми не відмічаємо якихось змін в обстановці на цьому напрямку", — додає речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що інформація про ймовірну підготовку Придністров'я до участі у війні на боці росії з'являлася ще минулої весни. Нещодавно міноборони рф заявило про начебто "підготовку Україною озброєних провокацій" проти невизнаної "ПМР". Це відбувалося на фоні заяв молдавського уряду про необхідність демілітаризувати так звану "ПМР".

Як повідомляв "Телеграф", у свою чергу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінював, наскільки серйозними можуть бути розмови російського керівництва щодо невизнаного Придністров'я.