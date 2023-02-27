Вторгнення росії в Україну: радник Байдена емоційно розповів, що його вразило

Салліван був вражений ще до 24 лютого

До роковин повномасштабного російського вторгнення радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, які події найбільше вразили його свідомість у війні росії проти України.

Своїми думками він поділився із виданням Politico.

За його словами, ще перед початком повномасштабної війни найбільше його вразило усвідомлення того, що війна неминуча і те, що цей крок з боку росії буде справжнім божевіллям. Він зазначив, що усвідомлювати одночасно ці два факти було важко.

"Що було важко зрозуміти, так це те, що докази переважною більшістю вказували на той факт, що це мало статися (війна - Ред .), і в той же час розвіддані також переважною більшістю вказували на той факт, що це було "божевільним кроком для того, щоб це робити". Дивно сприймати обидва ці твердження одночасно: добре, це має статися, але це справді стратегічно, морально неспроможно позбавлено здорового глузду — і все ж таки вони збиралися це зробити. Був елемент "Про що, чорт забирай, ви, хлопці, думаєте?", — розповів Салліван.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Байден розповів, про що його попросив Зеленський у день вторгнення росії.

Також ми повідомляли про те, що у Байдена відповіли на одне з головних виправдань війни від путіна.