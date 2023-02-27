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Людські ресурси путіна не такі великі? Генерал підтвердив величезну проблему армії рф

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
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Автор
ЗСУ значно прорідили лави зс рф Новина оновлена 27 лютого 2023, 19:48
ЗСУ значно прорідили лави зс рф. Фото https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

Віктор Ягун розповів "Телеграфу" про значні кадрові негаразди у зс росії, але легко Україні не буде

В лавах окупаційної російської армії дійсно розпочалися серйозні кадрові проблеми через значні втрати росіян у війні проти України. Втім, угруповання вторгнення на окупованих територіях посипляться лише за однієї умови. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів генерал-майор СБУ, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

Зазначимо, напередодні Інститут вивчення війни (ISW) оприлюднив звіт, в якому припускається, що путін може зітнутися з нестачею військових, а кількість резервістів, придатних для участі у бойових діях на фронті, є обмеженою.

"У росіян немає системи підготовки молодих кадрів-офіцерів. І вони пішли парадоксальним шляхом — почали бігати і шукати тих людей, яких у рф підготували на військових кафедрах або тих, що повідпускали у запас. У них величезний кадровий голод нижньої і середньої ланки офіцерів. Я вже не говорю про сержантів і прапорщиків. Ця система у них взагалі обвалена. Якщо людей вони ще можуть набрати, скомпонувати їх у якісь роти, взводи, батальйони, то що робити з тими, хто ними має безпосередньо керувати?! Це величезна проблема", — каже генерал-майор.

Віктор Ягун також нагадав, що під час Другої світової війни кадрову проблеми у СРСР вирішували зокрема "проводячи курси "Постріл" і призначенням офіцерами пацанів після десятого класу (або молодиків з вищою освітою) після 10-ти місячної підготовки".

"Десять місяців — офіцер, десять місяців — офіцер. Але це були офіцери, які готувалися нашвидкоруч. Однак, як їх готували? Танкіст завів танк, проїхався пару метрів — все нормально. Піхотний підрозділ взагалі там можна було не готувати, просто проводили якийсь курс молодого бійця. А зараз все ж таки XXI століття і зовсім інша ситуація. Як готувати? За 10 місяців людей не підготуєш. Так вони навіть і цього не зробили! Вони зараз намагаються якихось відставників підняти і витягнути в штаби. Ну, в штаби ще можна, а на поле бою їх важко залучити", — зазначає ексзаступник голови СБУ.

У той же час Ягун песимістично оцінює шанси на те, що найближчим часом сили вторгнення рф почнуть масово сипатися на фронтах через кадрові проблеми і відходити на російську територію.

"Важко сказати, що вони побіжать. Не побіжать вони. Їм важко, вони будуть скрипіти зубами, грубо кажучи, візьмуть палки, але бігти вони будуть тільки в одному випадку, коли побачать, що в їхньому тилу знаходяться Збройні Сили України. Тоді так, мотивації немає воювати. А так, вони поки будуть сидіти (в окупованих районах, — Авт.), тому що у них є страх: коли вони бачать позаду себе загородзагони, росіяни сидять, або йдуть вперед, оскільки бояться, що їх свої ж вб'ють. У такому разі є шанс, що вони отримають ще й медалі якісь. Коли ж у тилу знаходяться наші ЗСУ, росіяни справді все кидають і тікають, адже можуть мотивувати свій відступ тим, що, мовляв, були вже в оточенні і вийшли з нього. От і все. Якщо ЗСУ будуть тиснути, думаю, все у нас буде добре", — підсумував Віктор Ягун.

Нагадаємо, окупаційні війська продовжують застосовувати нові тактики — БТГ замінюють штурмовими загонами, дрібнішими та маневренішими. Вони також покладаються на артилерійську підтримку, яку використовую по-різному залежно від мети штурму. Тож російські окупанти продовжують безуспішні атаки у Харківській та Луганській області. Однак є дані, що просування ворога на Донеччині триває.

Також "Телеграф" повідомляв, що у понеділок, 27 лютого, стало відомо: раптово військова ППО була виведена з підпорядкування Сухопутних військ росії та перепідпорядкована головному командуванню Повітряно-космічних сил (ПКС) росії. Його очолює генерал сергій суровікін, який раніше зганьбився в Україні.

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#Росія #Армія #Війна #Вторгнення #Кадри #ЗСУ