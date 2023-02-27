"Жодних умов": лукашенко висунув нову вимогу до України

Білоруський президент упевнений, що росія в повному обсязі ще не розпочинала війну в Україні і краще піти на переговори саме зараз

Після погроз про те, що Україні потрібно прислухатися до Китаю, президент Білорусі зробив нову заяву. На думку олександра лукашенка, Володимир Зеленський має підписати мирний договір із росією без попередніх умов.

Про це він заявив в інтерв’ю китайським ЗМІ під час свого візиту до Китаю 27 лютого, передає "Дзеркало". Білоруський диктатор назвав українського президента непоганою людиною, але не дуже досвідченою.

Президент Білорусі впевнений, що якщо у світі виникне ще один військовий конфлікт, то про Україну все забудуть і військова допомога скоротиться у рази, якщо не припиниться повністю. Тому Україна має піти на мирну угоду з росією, але без жодних попередніх умов. А якщо ні, то росія може "розгорнути свою економіку в повному обсязі і поставити її на військові рейки". Тому Україна більше не матиме моменту краще, щоб припинити війну.

"Україна має і це розуміти. Тому немає іншого шляху, як укласти мирний договір зараз. Без попередніх умов. Треба домовлятися з українськими військовими. Іншої такої (можливості — ред.) може не бути. Треба скористатися цим моментом", — заявив він.

Також білоруський президент звернувся до Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "не допустити подальшої загибелі" країни, де живе "прекрасний народ". Крім того, лукашенко назвав президента України недосвідченою людиною і передрік йому долю Горбачова.

"Володя Зеленський непогана людина, але дуже недосвідчена. Оплески його утихомирюють, він дуже задоволений, коли йому аплодують. Але, знаєте, оплески можуть бути далеко не щирими. Він повинен це розуміти. Ось він поїхав на Захід і всі йому там кричать "ура" і аплодують. А я нагадую йому Горбачова Михайла Сергійовича: він їздив Заходом, йому всі аплодували, і чим він закінчив? Точно так буде і тут", — додав лукашенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що НАТО підштовхує росію до переговорів постачанням зброї Україні. Більш того, Альянс може розширити доступ України до зброї та боєприпасів.