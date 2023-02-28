Війна — день 370: окупанти застосовують нову тактику на Донбасі та обстрілюють міста

Оперативно про головне 28 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 370 днів. Окупанти продовжують активно штурмувати лінію оборони ЗСУ у Донецькій області та застосовують там нову тактику, яка полягає у використанні мобільних штурмових груп. Найбільш гарячими точками залишаються Бахмут та Авдіївка, проте бої продовжуються по всій лінії фронту. Водночас не відмовилися росіяни і від обстрілів мирних міст із застосуванням ракет та дронів-камікадзе.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Увечері над Дніпром було збито два ударні російські БПЛА. Тим часом у російських telegram-каналах повідомляють, що в Бєлгороді впали щонайменше три безпілотники невідомого походження.

Інформація за 25 лютого доступна у зведенні: Війна — день 367: окупанти намагаються наступати на Донбасі та обстрілюють мирні міста.

З даними за 26 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 368: росіяни намагаються наступати на п’яти напрямках, але одержують відсіч.

Про те, що відбувалося 27 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 369: важкі бої під Бахмутом і загроза ракетного залпу по Україні