Ситуація у Бахмуті все складніша: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти обстрілюють уздовж усі лінії фронту

Російські окупанти продовжують посилювати тиск на схід України. Ворог концентрує та нарощує бойові дії на ділянці фронту у Луганській області.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, російські війська продовжують бити на північний захід від Сватового та в районі Кремінної. Окупанти не зупиняються і на Донеччині. Ситуація у Бахмуті ускладнюється, ворог заявляє про просування на північ від міста.

За даними Генштабу ЗСУ, атаки російських окупантів зафіксовані на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Було відбито понад 60 атак.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог посилює бойові дії на Луганщині. Окупанти зосередили на цьому напрямі різні види війська, останні кілька тижнів використовують бронетехніку. Противник завдав обмежених ударів на північний захід від Сватового, проте атаки в районі Кремінної продовжуються. Бої точаться також у районі Червонопопівки. За добу атаки ворога були відбиті біля Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви, Білогорівки Луганської області.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

Навколо Бахмута ситуація стає дедалі складнішою. Ворог атакує з кількох сторін — атаки ворога були зупинені на околицях Васюківки, Оріхово-Василівки, Берхівки, Ягідного, Бахмута на Донеччині. Росіяни заявляють про просування вагнерівців та ризики для Богданівки. За даними DeepState, ворог розширив клин між Берхівкою та Ягідним, це несе небезпеку для воїнів у Бахмуті. Окупантам вдається просуватися у місті, більшість приватного сектора захоплена, як і є просування з півдня. Захисники Бахмута під ударами авіації та артилерії.

У районі Авдіївки продовжуються атаки — під ударами наземних військ Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка на Донеччині. DeepState повідомляє, що росіяни зайняли посадку між Водяним та Первомайським. Наступ ворога продовжується і на заході Донеччини.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує зміцнюватися на східному березі Херсонської області та в Криму. Окупанти продовжують обстріли — у Запорізькій області на обстріл зазнали райони понад 20 населених пунктів.

Лінія фронту у Запорізькій області

На Херсонщині постраждало 25 населених пунктів, серед яких Херсон. Минулої доби ворог провів близько 100 артилерійських обстрілів, у тому числі і по гирлу Дніпра та районам на березі Миколаївської області.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській областях

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна зміцнила кордон не лише з боку Білорусі. Ситуація на кордоні з Молдовою в районі Придністровського регіону знаходиться під контролем.