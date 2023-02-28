Зеленський травмований: політпсихолог розповів, як змінився президент України за рік

Раніше у президента не було настільки сильних реакцій, як зараз, коли він говорить, наприклад, про події у Бучі

За рік повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський практично не змінився. Але, як і всі українці, після 24 лютого 2022 року він був сильно травмований психологічно.

Про це "Телеграфу" розповів політичний психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім.

"Якщо відповісти коротко на питання, як змінився Володимир Зеленський за рік повномасштабного російського вторгнення, відповідь буде практично ніяк. Ми бачимо фактично того ж Зеленського. Безумовно, більш травмованого, ніж раніше. Але ми всі психологічно дуже травмовані після 24 лютого 2022-го", — сказав Кім.

За словами психолога, він не помітив особливих змін у поведінці глави нашої держави. Зеленський, як і раніше, вміє захоплювати своїми вчинками інших людей і, як і раніше, готовий до останнього захищати свою країну і народ.

"У політичному контексті президент теж особливо не трансформувався. Його характер відповідей на запитання під час розширеної пресконференції у річницю вторгнення, те, як він реагує на критику, – такі самі, як раніше. Як Зеленський не сприймав критику, так і не сприймає. Як був схильний до потреби захоплювати інших людей — настільки ж схильний і зараз. У цьому плані особливих змін я не помітив", — зазначив політичний психолог.

Кім також підкреслив, що навіть на питання пресі президент відповідає так само як і рік тому.

"Він дуже емпатичний. І це чудово. Але, знову ж таки, його відповіді на критичні зауваження, особливо від "5 каналу", фактично збігаються з тим Зеленським, якого ми знали до 24 лютого 2022-го", — додав Валентин Кім.

Порівняно з минулим роком, очевидно, Зеленського більш травмовано. Раніше він не мав таких сильних реакцій, як зараз, коли він говорить, наприклад, про події в Бучі.

Повний текст читайте у матеріалі на нашому сайті: Зеленський та путін після року "Великої війни" – аналіз від політичного психолога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді розповіли, яким був Володимир Зеленський 24 лютого 2022 року, у день російського вторгнення на територію України.