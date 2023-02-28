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Чи можуть чоловіки виїхати за кордон для роботи під час війни: юрист дав чітку відповідь

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
Українські чоловіки все ще повинні мати пакет документів, аби виїхати за кордон Новина оновлена 28 лютого 2023, 11:41
Українські чоловіки все ще повинні мати пакет документів, аби виїхати за кордон. Фото auto.bigmir.net

Робоча віза дозволяла вільний перетин кордону до повномасштабного вторгнення рф, проте наразі ситуація дещо змінилася

Через воєнний стан, оголошений в Україні, більшість чоловіків призовного віку не можуть спокійно виїхати за кордон. Звісно ж, законодавством передбачені й певні винятки, однак, на жаль, до них не належать ті, хто має працевлаштування за кордоном. Як пояснює юрист Максим Боярчуков, робоча віза наразі не є основною підставою для виїзду із України.

Про це він докладніше пояснив у коментарі "Фактам ICTV". За словами Боярчукова, раніше робочі візи, котрі допомагали українцям легально працевлаштуватися в будь-якій із країн Євросоюзу, користувалися серйозною популярністю серед наших співвітчизників. Цей документ відносився до категорії довгострокових, дозволяючи перебувати за кордоном від року до трьох, в залежності від поданої заяви та омріяної ним посади.

Із початком повномасштабної агресії росії проти України ситуація значно змінилася.

"Що ж стосується перетину кордону з робочою візою країн ЄС, то вона не є документом, що підтверджує право постійного проживання за кордоном або статус особи, що не підлягає призову на військову службу під час мобілізації", — підкреслює Максим Боярчуков.

Отож наразі лише на підставі такого документа виїхати чоловікам за кордон не вийде. Однак є варіант, за якого подібна віза може стати однією із основних причин для перетину кордону.

Як пояснили у пресслужбі МВС України, чоловікам, окрім візи та документу, котрий підтверджуватиме особу, варто мати при собі довідку із військкомату. У цьому документі має бути зазначено, що громадянин, який претендує на виїзд, має статус особи, котра не підлягає призову під час мобілізації і може вільно подорожувати в інші країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні не так давно оновили перелік загальний документів, які дозволяють перетин держкордону чоловікам.

Також ми писали про те, як змінився порядок в'їзду в Польщу для частини українських громадян. Тепер представникам польської Прикордонної варти варто демонструвати додатковий електронний документ.

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#Україна #Віза #Робота #Кордон #Виїзд