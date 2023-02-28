Чи можуть чоловіки виїхати за кордон для роботи під час війни: юрист дав чітку відповідь

Робоча віза дозволяла вільний перетин кордону до повномасштабного вторгнення рф, проте наразі ситуація дещо змінилася

Через воєнний стан, оголошений в Україні, більшість чоловіків призовного віку не можуть спокійно виїхати за кордон. Звісно ж, законодавством передбачені й певні винятки, однак, на жаль, до них не належать ті, хто має працевлаштування за кордоном. Як пояснює юрист Максим Боярчуков, робоча віза наразі не є основною підставою для виїзду із України.

Про це він докладніше пояснив у коментарі "Фактам ICTV". За словами Боярчукова, раніше робочі візи, котрі допомагали українцям легально працевлаштуватися в будь-якій із країн Євросоюзу, користувалися серйозною популярністю серед наших співвітчизників. Цей документ відносився до категорії довгострокових, дозволяючи перебувати за кордоном від року до трьох, в залежності від поданої заяви та омріяної ним посади.

Із початком повномасштабної агресії росії проти України ситуація значно змінилася.

"Що ж стосується перетину кордону з робочою візою країн ЄС, то вона не є документом, що підтверджує право постійного проживання за кордоном або статус особи, що не підлягає призову на військову службу під час мобілізації", — підкреслює Максим Боярчуков.

Отож наразі лише на підставі такого документа виїхати чоловікам за кордон не вийде. Однак є варіант, за якого подібна віза може стати однією із основних причин для перетину кордону.

Як пояснили у пресслужбі МВС України, чоловікам, окрім візи та документу, котрий підтверджуватиме особу, варто мати при собі довідку із військкомату. У цьому документі має бути зазначено, що громадянин, який претендує на виїзд, має статус особи, котра не підлягає призову під час мобілізації і може вільно подорожувати в інші країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні не так давно оновили перелік загальний документів, які дозволяють перетин держкордону чоловікам.

Також ми писали про те, як змінився порядок в'їзду в Польщу для частини українських громадян. Тепер представникам польської Прикордонної варти варто демонструвати додатковий електронний документ.