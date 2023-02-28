Пройшов Афганістан і боровся за Україну: батько ветерана армії США розповів про вчинок сина

Чоловікові було лише 28 років

Батько загиблого в боях за Україну ветерана армії США Ендрю Пітерса розповів про те, яким був його син за життя та про його рішення стати на захист нашої країни, попри велику небезпеку.

З Джоном Пітерсом поспілкувалися журналісти CNN. Чоловік розповів їм, що його син служив у Міжнародному легіоні оборони України. Перед тим, як він подався воювати, українське командування попередило Пітерса, що російське вторгнення нагадує Першу чи Другу світову війну.

"Навіть тамтешні командири не стримували себе — вони говорили, що це небезпечно, це не те що Афганістан, це не те що Ірак... це нокдаун-бійка, це схоже на Першу світову або Другу світову війну", — сказав Джон Пітерс.

За його словами, кілька людей, почувши це, пішли. Але Ендрю не відмовився від своїх планів, сказавши таке: "Ні, я збираюся терпіти це. Я збираюся закінчити це".

Батько загиблого за Україну воїна згадує, що син тяжко переживав весь жах, який йому довелося бачити під час цієї кривавої повномасштабної війни.

"Я досі пам’ятаю, як одного разу він зателефонував, сказав: "Тату, ти не уявляєш, скільки руйнувань і страждань тут коїться. Те, що ви бачите по телевізору, не відповідає дійсності", — сказав Джон Пітерс.

Перед тим, як вирушити на війну до України, чоловік служив в армії США в Афганістані. Ендрю Пітерс загинув 16 лютого в бою з російськими окупантами за свободу нашої країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під обстрілами на Харківщині загинув український військовий командир 2-ї роти 83-го батальйону 105-ї бригади Сергій Король.