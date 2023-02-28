"Інформаційний Рамштайн": Олександр Ткаченко розповів, що це таке та як допоможе боротись з російською пропагандою у світі

Серед іншого форум покликаний викорінювати лояльності до кремлівської пропаганди у соцмережах

Україна ініціювала скликання спеціального форуму з протидії російській пропаганді у світовому інформаційному просторі. Проєкт, що носитиме назву "Інформаційний Рамштайн", не лише об'єднає зусилля наших міжнародних партнерів у війні з інформаційною агресією рф, а й допоможе створити правовий механізм для притягнення до кримінальної відповідальності російських пропагандистів. Перша зустріч союзників України може відбутися вже восени 2023 року.

Пропагандистська машина кремля – один з найпотужніших інструментів підтримки путінського режиму. Необмежені можливості провладних медіа на тлі тотальної цензури й репресій незалежних журналістів, а також обмеження доступу росіян до альтернативних джерел інформації, створюють інформаційний вакуум, в умовах якого суспільству демонструється спотворена картина світу та навязуються вигідні уряду наративи.

Усвідомлюючи ефективність даного інструменту, кремль не шкодує грошей на його фінансування. Особливо актуальним це стало при інформаційній підготовці росіян до війни з Україною. Згідно з оперативною статистикою Мінфіну рф, з січня по березень 2022 року на фінансування державних ЗМІ з федерального бюджету було виділено 17,4 млрд рублів, що у 3,2 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Саме агресивна пропаганда ідеалів "русского мира" та розповсюдження фейкової інформації про Україну та країни Заходу стали запорукою підтримки населенням рф так званої "спеціальної військової операції" й спонукали пересічних росіян брати до рук зброю, аби боротися з міфічним "українським фашизмом".

Ба більше, інформаційна агресія кремля тепер шириться й країнами Європи, Латинської Америки, Африки та Азії. Зокрема, транслюючи свої телепередачі за допомогою супутникового телебачення, російські пропагандисти нав'язують іноземцям думку про те, санкції проти рф шкодять тим, хто їх запроваджує, а військова підтримка України є безглуздою та не вигідною для економіки їхніх держав.

Допоки пропагандистська машина кремля не буде обмежена у своїх злочинних діях за кордоном, необхідність боротьби з терористичним режимом володимира путіна може ставитись під сумнів, що призведе до посилення російської агресії в Європі.

"Телеграф" звернувся до міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, аби дізнатися, на якому етапі перебуває створення форуму "Інформаційний Рамштайн", і яким чином він допоможе Україні протидіяти російській інформаційній агресії.

Проведення "Інформаційного Рамштайну" – поки що лише задум, чи підготовка до скликання форуму вже розпочалася?

Ще влітку минулого року ми звернулися до європейських та американських колег із пропозицією скликати "Інформаційний Рамштайн" для об‘єднання зусиль з метою протидіяти дезінформації, пропаганді росії та підтримати українські медіа. Від усіх партнерів отримали схвальний відгук.

Щодо організації спеціального форуму, проводимо перемовини із нашими колегами, зокрема, триває плідний активний діалог з міністеркою культури Франції Рімою Абдул-Малак, з віцепрем'єром та міністром культури Польщі Пйотром Глинським та з Віцепрезиденткою Єврокомісії Верою Йоуровою.

Паралельно успішно працюємо з міжнародними партнерами над санкціями, що є складовою ініціативи "Інформаційний Рамштайн". Щойно Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти росії: ліцензій на мовлення позбавлені такі російські ЗМІ, як медіагрупа "Патріот", включаючи 11 асоційованих компаній, інформагенція "росія сьогодні", RT Arabic, Sputnik Arabic. Також заборонено трансляцію їхнього контенту.

Працюємо над тим, щоб санкції охопили не лише ЄС, але й країни Центральної та Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу. Також розпочалася робота ЄС та Європейської Служби зовнішньої діяльності щодо застосування персональних санкцій до 150 російських пропагандистів.

У чому полягає необхідність проведення даного форуму?

Ми сьогодні знаходимось в епіцентрі гібридної війни, масштабів якої Європа ще не бачила. Вкрай важливо зрозуміти, що кремль розглядає інформаційну сферу як повноцінний театр воєнних дій. На території росії введена жорстка цензура, вбита свобода слова — там більше немає вільної і чесної журналістики. Пропаганда та дезінформація – це зброя та отрута росії, яку вони намагаються посіяти в світі і спрямовують на це великі ресурси.

Тому протистояння збройній агресії росії проти України і Заходу неможливе без організованого рішучого протистояння країні-агресорці в інформаційному просторі. І це мають бути спільні зусилля демократичного світу.

Російські державні/афільовані з державою медіа і їхні "говорящі голови" є прикладом ведення/супроводження сучасної війни. І якщо цивілізований світ прямо зараз не почне комплексно вивчати, зупиняти та кримінально переслідувати ці явища, агресивні режими в інших куточках землі будуть брати цей брутальний сучасний російський досвід ведення інформаційної війни на озброєння.

Отже, ми запропонували нашим міжнародним колегам в рамках "Інформаційного Рамштайну" ідею щодо криміналізації на міжнародному рівні статей проти пропагандистів. Запропонували на рівні ЄС ввести поняття злочинності використання інформаційної зброї (використання мови ненависті, закликів до змін існуючого ладу неконституційними методами, дегуманізації певних груп та ін.); розробити та ухвалити нові міжнародні норми вже у контексті досвіду війни росії проти України та її інформаційного супроводу.

Таку ускладнену "хворобу" як російська інформаційна агресія консервативним способом "вилікувати" неможливо, треба діяти рішуче й згуртовано. Тому офлайн та онлайн зустрічі на систематичній основі у рамках ініціативи "Інформаційний Рамштайн" — дуже важливі.

Раніше ви повідомляли, що форум стане також способом координувати зусилля із бігтек-компаніями. Про яку саме співпрацю йдеться?

Сьогодні соціальні мережі є першочерговим ресурсом отримання інформації для багатьох людей. Тому інформаційна війна триває і там. Деякі соцмережі блокують інформацією про те, що насправді відбувається на війні. Водночас російські дезінформаційні інструменти ширяться тими ж соціальними мережами.

Тому першочергово ми маємо виступати з нашими партнерами єдиним голосом (one voice) щодо взаємовідносин з великими платформами. А далі – розробити механізми ефективної співпраці з бігтек-компаніями.

Чи передбачатиме "Інформаційний Рамштайн" підтримку українських медіа з боку учасників форуму?

Саме два треки — протидія фальшивим наративам, пропаганді, дезінформації росії та підтримка незалежних українських медіа — стоять разом. Для того, щоб в інформаційній сфері ми скоріше перейшли з оборони в інформаційний наступ, дуже важливо підтримати незалежні українські медіа, які працюють в Україні. Адже саме вони генерують більшість контенту на "першій лінії оборони" від російської інформаційної зброї.

Щоб перебити RT в світі, треба набагато більше коштів, яких нам бракує, тому ми маємо бути креативними та використовувати сучасні платформи для розповсюдження. У 2023 році ми будемо посилювати наше іномовлення, роботу каналу FreeДом, і не лише російськомовної редакції, але й англомовної та арабськомовної версій. Ми працюємо для того, щоб і телемарафон "Єдині новини", і FreeДом були включені в кабельні мережі і в ОТТ-платформи світу.

І ми маємо розуміння з боку наших міжнародних колег — наша спільна із союзниками перемога на інформаційному фронті є одним з вирішальних факторів загальної справедливої перемоги України та всього демократичного світу.