Американський політик про Залужного: "Він стане головнокомандувачем сил НАТО"

Американський політик пророкує Залужному велике майбутнє

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого багато українців вважають справжнім Героєм нашої країни, є визначним генералом XXI століття.

Таку думку висловив американський політик та керівник Республіканської партії у 45-му окрузі штату Нью-Йорк Борис Пінкус в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохарі на каналі "Орестократія".

Говорячи про те, що Україна вступила в завершальну фазу війни й зараз потребує допомоги союзників з озброєнням наступального характеру, Пінкус згадав Валерія Залужного.

"Це видатний генерал, я вважаю, XXI століття. Рано чи пізно він стане головнокомандувачем сил НАТО. Я впевнений у цьому", — зазначив американський політик.

Зазначимо, що генерал Валерій Залужний користується серед українських громадян симпатією та великою довірою. Так, у ході соціального опитування, яке було проведено National Democratic Institute та Київським міжнародним інститутом соціології, з’ясувалося, що головнокомандувач ЗСУ опинився у п’ятірці тих, до кого народ має позитивне ставлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у мережі архівний знімок, на якому його з міністром оборони Олексієм Резніковим зафіксовано на фото із загиблим Денисом Монастирським та Євгеном Єніним.