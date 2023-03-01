Війна — день 371: окупанти штурмують на сході і б’ють дронами по містам

Оперативно про головне 1 березня

Російське вторгнення в Україну триває 371 день. Окупанти продовжують посилювати тиск на Донбасі, особливо це стосується Луганської області, де найактивніші спроби прориву спостерігаються біля Сватового та Кремінної. Тяжкою ситуація залишається і під Бахмутом, де росіянам вдалося просунутися на північ від міста. На тлі цього у Заходу починають виникати побоювання, що війна в Україні затягнеться ще на кілька років. Однак не легше від цього стає і жителям росії, в якій напередодні кілька міст опинилися під ударами невідомих безпілотників.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Над Полтавською областю під час тривоги збили п'ять ворожих безпілотників, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. Після цього в області дали відбій.

00:00 Окупанти знову запустили по Україні партію дронів. Невеликі їх групи зафіксовано у Сумській, Харківській та Полтавській областях, а у Кременчуці було чути вибухи.

З даними за 26 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 368: росіяни намагаються наступати на п’яти напрямках, але одержують відсіч.

Про те, що відбувалося 27 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 369: важкі бої під Бахмутом і загроза ракетного залпу по Україні

Інформація за 28 лютого доступна у зведенні: Війна — день 370: окупанти застосовують нову тактику на Донбасі та обстрілюють міста