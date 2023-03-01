Чи потрапляє західна зброя до третіх країн: у Пентагоні розповіли, як Україна використовує військову допомогу

Україні не вигідно передавати комусь західну зброю

Представники оборонного відомства США повідомили, що вони не мають жодних доказів того, що американська військова допомога українці використовується не за призначенням.

Таку заяву зробила помічниця глави Пентагону з питань міжнародної безпеки.Селеста Валландер під час слухань у Конгресі.

"Немає правдивих доказів того, що американська зброя перенаправляється з України", — розповіла вона.

Вона наголосила, що військова допомога від США дуже ефективно використовується бійцями ЗСУ для забезпечення безпеки на полі бою. Проте вона додала, що у Пентагоні адаптували свої методи підрахунку, щоб уникнути можливості використання зброї за нецільовим призначенням.

Таку інформацію озвучив ще один представник Пентагону, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, який зазначив, що немає жодних свідчень про зникнення допомоги з України. Крім того, він підкреслив, що українцям просто невигідно позбавлятися поставленої союзниками зброї.

Як повідомлялося раніше, росіяни активно використовують спекуляції на тему передачі західної зброї третім країнам з метою зірвати їх постачання в Україну. У західних ЗМІ подібна інформація вже з’являлася у липні, проте в оборонному відомстві США цю інформацію спростували.