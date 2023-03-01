Ворог може готувати провокації під українським прапором: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти сподіваються прорвати українську лінію оборони на Донбасі

Прихід березня є символічним для України, яка з гідністю пройшла випробовування нинішньою зимою зі всіма перебоями в комунікаціях. Тим не менш росіяни продовжують готувати чергові масові удари, а також посилили роботу над провокаціями на фронті. Зокрема, і із використанням української військової форми і синьо-жовтого прапора — для подальших обвинувачень у бік Києва. Зокрема, це стосується і ситуації в Придністров'ї, де зрештою невизнаній владі довелося оголосити про військові навчання.

При цьому на всіх напрямках фронту в Україні тривають інтенсивні бої. Детальніше про них у свіжому зведенні розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, вони звертають увагу на ймовірне зростання можливостей української армії, що свідчить про можливу підготовку до нашого контрнаступу.

При цьому противник продовжує серйозно давити на Донбасі, зокрема важкі бої точаться поблизу Сватового, Кремінної та Бахмута. Продовжується ворожий наступ поблизу Авдіївки та на підступах до Донецька. Цілком імовірно, що росіяни також планують кинути окрему частину сил на спробу наступу в Херсонській та Запорізькій областях.

Карта боїв в Україні 1.03.2023

Схід України

За попередню добу в районі Сватового армія рф здійснювала обмежені наземні атаки. Зокрема, "гаряче" було поблизу Новосельського. Також не вщухають протистояння у напрямку Кремінної. На цьому відрізку фронту ворог мав більше проблем, зокрема наступи російських окупантів було успішно відбито під самою Кремінною, а також Невським, Площанкою, Макіївкою, Дібровою і Білогорівкою.

Карта боїв на сході України 1.03.2023

За попередніми оцінками аналітиків, російське військове керівництво ще вважає Луганську область усе ще найбільш успішною з точки зори їхньої військової ініціативи, попри серйозні невдачі наступальних операцій. Зокрема на це впливає брак резервів — як людських, так і технічних, які б допомогли противнику збільшити інтенсивність чи масштаб боїв. Тим часом українські військові посилюють розвідку та прицільні удари по російських військових об'єктах на окупованій території. Із останнього — було вражено склад боєприпасів у Кадіївці.

Не зменшується інтенсивність боїв і на Донеччині. Особливо серйозною є ситуація на Бахмутському напрямку, де ворог міг отримати певні тактичні успіхи за попередню добу. При цьому ЗСУ продовжують тримати оборону, зокрема відбили атаки на сам Бахмут, а також поблизу Дубово-Василівки, Берхківки, Оріхово-Василівки, Ягідного, Богданівки та Васюківки. Також вдалося зупинити ворога неподалік від Часового Яру і Білої Гори. Зазначається, що покращилося технічне забезпечення ПВК "Вагнер" під Бахмутом, отож останніми днями вони все активніше долучаються до спроб штурму українських позицій.

Карта боїв на Донбасі 1.03.2023

Тривають обстріли поблизу Авдіївки та окремих передмість Донецька. За минулу добу в цьому районі ворог намагався наступати поблизу Кам'янки, Первомайського, Невельського, Красногорівки, а також Мар'їнки — всі атаки вдалося відбити.

Південь України

Південний напрямок починає дещо активізуватися останніми днями. Зокрема, російські війська, ймовірно, готуються до наступу в Херсонській та Запорізькій областях. Вони все ще перебувають в стані обороні, але активізують свою роботу для того, аби мати можливість наступати на окремих ділянках цієї частини фронту. Зокрема, почалися перекидання солдатів з-під Маріуполя на інші напрямки.

Карта боїв на Херсонщині 1.03.2023

Не виключається і те, що окремі сили армії рф спробують вдатися до відступу — зокрема, із Кінбурської коси ближче до річки Дніпро на лівий берег Херсонщини, тимчасово окупований. Про це свідчить і менша інтенсивність обстрілів Миколаївщини, адже ворог не наважується підходити занадто близько, аби не потрапити в зону ураження української армії.

Обидві армії продовжують розвідку та окремі бойові дії в дельті Дніпра. Кілька днів тому ЗСУ міг вдатися окремий рейд проти окупантів на острові Крухлик, що в 4 км від Херсона. У Генштабі заявляють, що росіяни продовжують окремі провокації, пересуваючись по річці за допомогою переобладнаних цивільних суден, що дозволяє їм частково маскуватися та уникати вогню українських військових. Продовжуються точкові удари по зосередженнях російських військових на всій південній ділянці фронту. У відповідь ворог не припиняє обстрілювати окремі ділянки Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей.

Карта боїв у Запорізькій області 1.03.2023

"Телеграф" раніше розповідав, що на Запорізькому напрямку росіяни можуть знову почати своєрідний ядерний шантаж. Зокрема, на території Запорізької АЕС знову почали лунати вибухи після короткого затишшя. Це може негативно вплинути на безпекову ситуацію поблизу об'єкта.

Однак приходить "бавовна" і до ворога — зокрема, її "помітитили" напередодні на військовому аеродромі в Єйську. І хоча противник намагався прикриватися "навчаннями", все виглядає як серйозний удар по позиціях росіян.