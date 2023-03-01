У Зеленського відреагували на інциденти з безпілотниками в росії: "Паніка наростає"

Росіян все частіше охоплює паніка

Нічні вибухи на військовому аеродромі в російському Єйську не пройшли непоміченими українською владою. На думку радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка, подібна ситуація викликає у росіян чимало паніки, також наростає процес суспільного розпаду. При цьому чиновник підкреслює, що Україна не має жодного відношення по цього та деяких інших інцидентів. Мова, зокрема, про паніку в Санкт-Петербурзі, де в небі був помічений невпізнаний літаючий об'єкт.

Про це Подоляк написав у власному Twitter-аккаунті. Головна думка радника Єрмака полягає в тому, що російським пропагандистам час припинити звинувачувати Україну в несанкціонованих атаках, адже ми обороняємося, а не нападаємо.

"Україна не завдає ударів по території рф, — підкреслив Михайло Подоляк. — Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома…"

За його словами, наразі російські громадяни серйозно панікують через продовження повномасштабної війни з Україною, результатом якої є численні втрати і санкції.

"У рф наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених летальних об'єктів на об'єкти інфраструктури", — зазначив чиновник.

Очевидно, він натякає на те, що самі ж росіяни і починають своєрідне "партизанство", аби припинити кровопролиття на полі бою. Частково ця теза має своє підтвердження з урахуванням кількості підпалів військкоматів, які з початку повномасштабного вторгнення трапляються в рф регулярно. Один із останніх випадків стався, до речі, в Петербурзі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як російське військове керівництво спробувало виправдатися за інцидент 28 лютого, коли в Санкт-Петербурзі на кілька годин закрили повітряний простір і зупинили всі рейси. Ситуація набула такого розголосу, що коментувати довелося представникам міноборони рф.