На Луганщині пролунав потужний вибух на заводі, де росіяни ховали техніку (відео)

Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай показав відео з палаючим заводом

У тимчасово окупованому місті Кадіївка (раніше Стаханов) Луганської області пролунав сильний вибух. Попередньо, подія сталася на одному із заводів, де знаходилася техніка російських загарбників.

Про це сьогодні, 1 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, опублікувавши відео з місця події.

За його словами, на території заводу російські окупанти намагалися ховати свої фури з боєкомплектами. Однак абсолютно "раптово" їх було знищено.

"У Кадіївці відбувся "бавовна". Там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом. І саме ці фури чомусь вибухнули", — йдеться у повідомленні голови Луганської ОВА.

Гайдай також додав, що у Кадіївці окупантам неспокійно вже протягом цілої доби, бо постійно відбуваються різні вибухи. Проте точнішої інформації про це глава ОВА не повідомив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії на військовому аеродромі стратегічної авіації стався вибух та пожежа. У мережі з'явилися фото та відео, зроблені неподалік місця події.