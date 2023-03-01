Постраждало обличчя: окупанти поранили однорічну дитину під час обстрілу Херсонщини

Медики борються за життя малюка

Російські військові продовжують тероризувати обстрілами мирні міста та села України. 1 березня окупанти завдали удару по Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його даними, внаслідок атаки поранення отримали мирні громадяни, серед них маленька дитина.

"Поранення отримала мати та її однорічна дитина. Ворог – це звичайні терористи та тварини", — повідомляє Єрмак.

У Херсонській ОВА розповіли, що обстріл було здійснено артилерією, а стан малюка оцінюють як середній. За його життя просто зараз борються медики.

"Зараз карета швидкої везе малюка до лікарні, щоб медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя", — інформує ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти вдарили по Херсону забороненими запалювальними снарядами.

Також ми повідомляли про те, що росіяни вдарили по українських рятувальниках під час обстрілу міста на Донбасі. Снаряд обірвав життя молодшого сержанта служби цивільного захисту Олександра Цуркана. Чоловік працював фельдшером у місцевому рятувальному відділенні.