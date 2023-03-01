"Ворог змінює тактику": у ВСУ оцінили роботу української ППО

Росіяни шукають нові підходи, щоб подолати українську ППО

Українські військовослужбовці сил ППО значно покращили свої навички щодо поразки повітряних цілей, проте ворог теж намагається змінювати тактику обстрілів нашої країни.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, нині результативність українських сил протиповітряної оборони становить 80%, а іноді й вище.

"Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійними та компетентними. Але ворог теж змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу", — зазначив він.

За його словами, командування після кожної російської атаки проводить аналіз, щоб тримати протиповітряну оборону "на найвищому рівні".

Як повідомлялося раніше, російські війська ввечері 1 березня здійснили ракетний удар територією України, через що в Полтавській області постраждала цивільна та критична інфраструктура.

Приблизно водночас вибухи пролунали і в окупованому Криму, зокрема про них повідомляли з Ялти та Бахчисараю. У місцевих соцмережах повідомили, що то були звуки роботи ППО.