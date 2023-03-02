Війна — день 372: окупанти намагаються оточити Бахмут та прорватися на Луганщині
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Оперативно про головне 2 березня
Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 372 дні. Окупанти фокусують зусилля на Донбасі та намагаються зламати опір українських захисників біля Сватова та Кремінної, а також намагається оточити Бахмут, до якого противник підбирається з трьох сторін. При цьому ЗСУ в останньому хоч і продовжують стійко тримати оборону, але ймовірність їхнього виведення з міста не виключається.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
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Про те, що відбувалося 27 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 369: важкі бої під Бахмутом і загроза ракетного залпу по Україні
Інформація за 28 лютого доступна у зведенні: Війна — день 370: окупанти застосовують нову тактику на Донбасі та обстрілюють міста
З даними за 1 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 371: окупанти штурмують на сході та б’ють дронами містами