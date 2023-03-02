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Війна — день 372: окупанти намагаються оточити Бахмут та прорватися на Луганщині

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Автор
Бої за Україну тривають 372 дні Новина оновлена 02 березня 2023, 00:06
Бої за Україну тривають 372 дні

Оперативно про головне 2 березня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 372 дні. Окупанти фокусують зусилля на Донбасі та намагаються зламати опір українських захисників біля Сватова та Кремінної, а також намагається оточити Бахмут, до якого противник підбирається з трьох сторін. При цьому ЗСУ в останньому хоч і продовжують стійко тримати оборону, але ймовірність їхнього виведення з міста не виключається.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Про те, що відбувалося 27 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 369: важкі бої під Бахмутом і загроза ракетного залпу по Україні

Інформація за 28 лютого доступна у зведенні: Війна — день 370: окупанти застосовують нову тактику на Донбасі та обстрілюють міста

З даними за 1 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 371: окупанти штурмують на сході та б’ють дронами містами

Теги:
#Україна #Росія #Війна